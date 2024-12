Milníky v TOP 10 ATP: Djokovič v ní zakončil již sedmnáctou sezonu, Alcaraz je potřetí v řadě v elitní trojce

00:05

Menšík zná los Next Gen ATP Finals

V neděli byl rozlosován Next Gen ATP Finals, který se i za účasti Jakuba Menšíka uskuteční od středy 18. prosince do neděle 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě. Český tenista se v Modré skupině utká o postup do semifinále s Francouzem Arthurem Filsem, Learnerem Tienem z USA a Brazilcem Joaem Fonsecou. O dvě postupové pozice z Červené skupiny svedou souboje Američané Alex Michelsen a Nishesh Basavareddy, Číňan Juncheng Shang a Francouz Luca Van Assche.