Mimořádný příběh Tienovy rodiny: Deset dní jsme se plavili po moři, viděli jsme umírat lidi
Khuong a Huyen Tienovi museli kvůli válce opustit Vietnam a emigrovat do Spojených států. Svůj příběh popsali v dokumentu, který zveřejnil Tennis Channel. Khuong přiznal, že měl oproti mnoha jiným uprchlíkům štěstí.
"Měli jsme větší štěstí než většina ostatních, protože jsme se prostě dostali do letadla z Vietnamu a přistáli v USA," uvedl. Jeho budoucí manželka Huyen takovou cestu nezažila. "On měl štěstí, protože přiletěl letadlem, já jsem přijela lodí. Plavili jsme se po moři deset dní a narazili na několik pirátů, takže jsme během cesty měli docela dramatické zážitky. Viděli jsme lidi umírat, bylo to hrozné," popsala.
Po usazení ve Spojených státech zamířili oba na vysokou školu a jejich cesty se protnuly díky tenisu. Právě v Irvine v Kalifornii se seznámili na kurtu, kde Khuong pracoval jako trenér a večer vedl kurzy pro dospělé. "Tam jsem se setkal s Huyen. V té době pracovala na článku a potřebovala udělat rozhovor s mužem určitého věku. Zeptala se mě, jestli by mi to nevadilo, a já jsem souhlasil. Měli jsme spoustu společného a potkali jsme se na tenisovém kurtu. To je jediný důvod, proč naše děti hrají tenis," přiznal.
Learner Tien vyrůstal od malička s raketou v ruce a tenis byl přirozenou součástí jeho života. Sám ale dlouho nepřemýšlel o profesionální kariéře. "Mým cílem bylo vždycky zjistit, jak daleko se dokážu dostat," uvedl. V prvních letech ho trénovali rodiče, kteří v tom viděli přirozenou cestu. "Vždycky říkám, že nejlepší trenér pro vaše dítě je ten, který v noci bdí a myslí na něj. Když je dítě malé, jsou to obvykle rodiče. Chtěl jsem se ujistit, že ho nejen naučím správné věci, ale také to udělám tak, aby tenis nenáviděl co nejméně," vysvětlil jeho otec.
V mládežnických kategoriích Tien výrazně vyčníval. Vedl žebříčky ve dvanácti, čtrnácti i šestnácti letech a v době, kdy byl jedničkou mezi šestnáctiletými, zároveň byl první i kategorii do osmnácti let. Jeho trenér Jay Leavitt ho přirovnal k Rogeru Federerovi. "Learnerova hra je speciální. Má přirozenou schopnost hrát elegantně," uvedl.
V šestnácti letech stál Tien před důležitým rozhodnutím, zda zamířit rovnou mezi profesionály, nebo pokračovat ve studiu. Nakonec se rozhodl pro vysokou školu, alespoň na přechodné období. "Myslel jsem si, že je dobrý nápad jít na vysokou školu, i kdyby to bylo jen na jeden semestr," vysvětlil.
Postupně se však prosadil i na profesionálním okruhu a dnes patří k největším nadějím současného tenisu. "Opravdu si užívám to, co právě dělám, a to je klíč k tomu, jak dobře se mi daří. Rád se ohlížím zpět a vidím, kde jsem začínal a kde jsem teď. Vyhrávat grandslamy a být na prvním místě je snem každého dítěte," potvrdil.
Jeho rodiče sledují synovu cestu s nadšením. "Jsem na něj hrdý. Od té doby, co jsme emigrovali, jsme se do Vietnamu nikdy nevrátili, ale vždycky jsme mluvili o tom, že se tam jednou vrátíme, aby naše děti viděly, odkud jsme přišli," uzavřel Khuong Tien.
