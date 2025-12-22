Největší výdělek kariéry. Tien bral přes 10 milionů korun a mizernou kulisu řešit nebude
Takřka prázdné tribuny, absence největších mladých hvězd Jakuba Menšíka a Joaa Fonsecy a malý zájem médií a fanoušků. Tak by se dal shrnout letošní ročník Turnaje mistrů do 20 let v Saúdské Arábii.
Zatímco pořadatelé a Asociace tenisových profesionálů (ATP) nebudou spokojení, Tien naopak může jenom slavit. Američan si totiž v Džiddě za pět dní práce zajistil největší výdělek své kariéry.
Po triumfu na Next Gen ATP Finals mu přistálo na účtu 502 250 amerických dolarů (zhruba 10,4 milionu českých korun). Pokud by neprohrál ve skupině s Rafaelem Jódarem, proti němuž měl čtyři mečboly, byla by odměna ještě o téměř 40 tisíc dolarů vyšší.
"Jsem opravdu šťastný, že jsem si odškrtl spoustu svých letošních cílů. Byl to docela dlouhý seznam a většinu jsem dokázal," uvedl Tien, který v tomto roce skolil mimo jiné Alexandera Zvereva, Daniila Medveděva či Lorenza Musettiho a je vycházející hvězdou.
Pro Tiena se jedná o obrovskou finanční vzpruhu a klidně by mohl pro novou sezonu ještě více zkvalitnit svůj realizační tým. Kromě prvenství na Turnaji mistrů do 20 let, kde hrál finále už loni, získal nedávno v Métách svůj první titul na okruhu ATP. Momentálně mu patří 28. místo v žebříčku a má za sebou bezpochyby zatím nejlepší rok kariéry.
Triumfem na Next Gen ATP Finals, kde ve finále porazil Alexandera Blockxe, navázal na hvězdné bývalé šampiony. Na seznamu vítězů najdeme také Jannika Sinnera, Carlose Alcaraze či Stefanose Tsitsipase.
POHLED: Turnaj pro budoucí hvězdy nikoho nezajímá
