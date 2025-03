Místo hvězd na BJKC s novými tvářemi. Smutná realita, nebo naděje pro budoucnost?

Věkový průměr necelých 21 let. Tak mladou sestavu ve složení Linda Nosková (20), Marie Bouzková (26), Sára Bejlek (19), Dominika Šalková (20) a Tereza Valentová (18) nominoval Petr Pála pro kvalifikační skupinu Poháru Billie Jean Kingové v Ostravě proti Španělsku a Brazílii. Upřímně, neměl moc na výběr. České hvězdy devastují opakované zdravotní problémy, do boje tak budou dost možná muset vyrazit tenistky, kterým se o nominaci nezdálo ani v nejdivočejších snech.

Tak "slabý" tým pod českou vlajkou do týmové soutěže už dlouho nenastoupil. Možná i taková myšlenka vás napadla při pohledu na sestavu národního týmu, která bude v porubské RT Torax Areně od 10. do 12. dubna bojovat o postup do závěrečného play-off v čínském Shenzhenu. Mezi nejlepších osm přitom postoupí z tříčlenné skupiny jen nejlepší tým.

Přesně taková šichta čeká na z drtivé většiny nezkušenou českou sestavu. Až na Marii Bouzkovou žádná z tenistek nedosáhla 21 let. Pravda, národní barvy může ještě obléknout Karolína Muchová či Kateřina Siniaková, které svůj konečný verdikt oznámí až po turnaji v Miami, ale pokud to nevyjde…

Jedničkou by pak jednoznačně byla 31. hráčka světa Linda Nosková, žebříčkovou dvojkou Marie Bouzková na 50. příčce. Tím to však, pokud jde o elitní stovku, končí. Sára Bejlek je 144., Dominika Šalková 158. a Tereza Valentová pak 211. S takto nízko na rankingu postavenými hráčkami se v BJKC či dříve Fed Cupu český tým dlouho nepředvedl.

"Můžu udělat ještě tři změny, nevíme, co bude na konci. Španělky řeší úplně stejnou věc. Všichni trošku vaříme z vody," připustil na čtvrteční tiskové konferenci Petr Pála.

České tenistky v Billie Jean King Cupu (@ Livesport)

Za vším stojí hlavní soupeř českých hvězd. A ten nenese jméno Aryny Sabalenkové či Igy Šwiatekové. Tím jsou opakující se zranění, které nedovolují hrát Barboře Krejčíkové, Markétě Vondroušové, ale třeba i Karolíně Plíškové. Pevné zdraví nezdobí ani Karolínu Muchovou, která musí velmi dobře vážit svůj každý krok, resp. turnaj. Není proto divu, že své rozhodnutí o (ne)účasti v BJKC nechává až po turnaji v Miami.

Petr Pála tak opravdu vybral to nejlepší, co mu současná situace nabízí. Výše v žebříčku než 211. Valentová jsou sice Barbora Palicová či Gabriela Knutsonová, nicméně pro vítězku loňského juniorského French Open rozhodla výborná aktuální forma, kterou potvrdila lednovým triumfem na turnaji ITF v Portugalsku.

Pokud Španělky vyrazí do boje se svou největší hvězdou a 11. hráčkou světa Paulou Badosaovou a Brazilky přesvědčí o sedm míst hůře postavenou Beatriz Haddadovou Maiovou, čeká na český tým pekelně těžká mise.

Zvlášť, když hrozí absence úřadující světové deblové jedničky Kateřiny Siniakové. To by mohla být v případě nerozhodného stavu a následného rozhodujícího zápasu ve čtyřhře klíčová ztráta. V takovém případě by kapitán s velkou pravděpodobností ukázal na dvojici Bouzková, Nosková. Prvně jmenovaná se čtyřhře věnuje vcelku pravidelně, Nosková své deblové kvality ukázala například na olympiádě v Paříži, kde došla s Muchovou až do boje o bronz.

Bilance českých tenistek v Billie Jean King Cupu (@ Livesport)

Ať již dopadne jakkoliv, lze i na této situaci najít pozitiva. Byť to může znít cynicky, fakta jsou jasná. O situaci současné české jedničky Karolíny Muchové již řeč byla, lze oprávněně předpokládat, že z logických důvodů bude svůj start v týmové soutěži i nadále pečlivě zvažovat. Úřadující wimbledonské šampionce Krejčíkové je 29 let, i ona bude s větší rozvahou vybírat, kam vrhne své síly a co jí těžce zkoušené tělo dovolí.

O nekončících a stále se opakujících zdravotních peripetiích Markéty Vondroušové by se dal napsat smutný román a kariéra Karolíny Plíškové se pomalu bude nachylovat ke konci. A co třeba Petra Kvitová? Česká superstar si již nemá co dokazovat. Týmovou soutěž vyhrála už šestkrát a být v nominaci jen kvůli zásluhám, to by si dvojnásobná wimbledonská šampionka jistě nepřála.

Takže? Současná nominace Petra Pály může být sondou do blízké budoucnosti českého ženského tenisu, která vůbec nemusí být špatná. V závětří kromě zmiňovaných tenistek čekají na svou šanci třeba Laura Samson, Nikola Bartůňková a další. Pokud vydrží zdraví, odepisovat se rozhodně nevyplatí ani sestry Fruhvirtovy.

Do pozitivna tak ladí náladu před kvalifikačními boji slova Lindy Noskové. "To, že letos budeme hrát kvalifikaci v Česku, je velký sen. Myslím, že čeští fanoušci jsou neskuteční, patří k nejlepším na světě. Kdykoliv si můžu zahrát zápas v Česku, je to úžasný pocit," říká vsetínská rodačka.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.