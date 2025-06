Mladenovicová zuří a kritizuje novináře i US Open. Je to trapné, o Alcarazovi jsem nemluvila

Kristina Mladenovicová (32) měla v posledních týdnech hned dva důvody k naštvání. Bývalá deblová světová jednička nejprve kritizovala organizátory US Open za absolutní změnu formátu letošního ročníku soutěže smíšené čtyřhry. Vzápětí reagovala na novináře, kteří právě její kritiku amerického grandslamu překroutili.

O co jde? Letošní ročník US Open bude jiný než ty předchozí. Soutěž mixu se totiž uskuteční už před startem hlavní soutěže, konkrétně v týdnu, kdy budou probíhat i kvalifikační boje. A debloví specialisté mohou na účast zapomenout. Přednost totiž dostanou hvězdy.

Není tak překvapením, že specialisté na čtyřhru nový formát kritizovali. Mezi nimi byla i bývalá deblová světová jednička Mladenovicová. Francouzka to sice dotáhla v singlu až na desáté místo pořadí, nicméně už roky v této disciplíně stagnuje, teď figuruje na 293. místě a živí ji hlavně čtyřhra.

"Když slyšíte účastníky říkat, že se při přípravě na US Open budou bavit, je to trapné. Grandslam není příprava ani zábava. Jsou to roky obětování. Když jste malí, sníte o tom, že ho vyhrajete, i když ve čtyřhře. Nechcete, aby se váš sport proměnil v gigantickou podívanou, i když to skutečně vynese spoustu peněz," řekla Mladenovicová pro francouzský Eurosport.

A STAR-STUDDED lineup of teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship!



More info: https://t.co/bIMJGbf3qI pic.twitter.com/Hw1yA87pgj — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2025

Letošní mix na US Open budou hrát třeba Novak Djokovič, Carlos Alcaraz s Emmou Raducanuovou, Jannik Sinner, Aryna Sabalenková či Nick Kyrgios po boku Naomi Ósakaové. "Jako obchodní strategie je to skvělý nápad, zaručuje to US Open mnohem lukrativnější třetí týden. Ze sportovního hlediska je to však problém, protože se to dotýká podstaty tenisu," myslí si Mladenovicová, na kterou se kvůli změně nedostalo. Přitom jí v žebříčku patří 25. místo.

Ve vyjádřeních Mladenovicové nepadlo ani slovo na adresu Alcaraze. Španělská média si však její kritiku vyložila jinak, případně schválně překroutila. Začala totiž psát o tom, že Mladenovicová útočila těmito slovy přímo na Alcaraze. Jeho jméno však vůbec nezaznělo a její kritika jasně směřovala hlavně na adresu organizátorů US Open.

One more journalist that is twisting our words to make views!

Nothing to do with Carlos

My comments go only to US Open.

I think myself this new event a “brilliant marketing idea”. But its format &entry rules &communication around it, it’s an exhibition not a GS!

Read better! https://t.co/nbhDnCRgRK — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) June 25, 2025

Zprávu pak začala sdílet i další zahraniční média a Mladenovicová už se musela ozvat. "Další novinář, co překrucuje slova, aby měl sledovanost. Nemá to nic společného s Carlosem (Alcarazem). Moje komentáře jsou pouze směrem k US Open. Čtěte lépe!" napsala na sociální sítě a označila ředitele španělského Punto de Break Josého Moróna.

Morón si fakta ověřil, omluvil se a zprávu na svém webu opravil. Mladenovicová omluvu přijala a poděkovala.