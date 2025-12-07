Mohl jsem vydělat mnohem více peněz, nevyužil jsem potenciál, přiznává Fognini

DNES, 17:50
Loučil se ve velkém stylu za bouřlivého aplausu vyprodaného centrálního dvorce v All England Clubu. Fabio Fognini (38) odehrál svůj poslední zápas ve Wimbledonu, kde až po pětisetové bitvě podlehl hvězdnému Carlosi Alcarazovi (22). V rozhovoru pro italská média se rodák ze Sanrema rozpovídal o důležitých momentech své kariéry.
Fabio Fognini má za sebou velmi úspěšnou kariéru (@ IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia)

Fognini se dostal na deváté místo světového žebříčku, v roce 2019 vyhrál titul v Monte Carlu a čtyřikrát porazil Rafu Nadala. I přes nesporné úspěchy však Ital řady věcí lituje.

"Mohl jsem si tenisem vydělat mnohem víc peněz, ale kvůli své povaze jsem zaplatil mnoho pokut. Během své kariéry jsem prohrál půl milionu eur a nejvyšší pokutu jsem zaplatil na US Open: 96 000 dolarů. Často mě srovnávají s fotbalistou Mariem Balotellim a vím, proč nás srovnávají: oba jsme velmi impulsivní a plně jsme nevyužili svůj potenciál," přiznává Fognini.

Fognini se rozpovídal i o svém slavnějším nástupci Janniku Sinnerovi. "Je nejlepší na světě. Ale pokud se ptáte, co mám já a on ne, pak je to spontánnost a temperament. Říkám věci přímo do očí. Ale je těžké nás srovnávat, jsme úplně jiné osobnosti."

Od tenisového dění se však rozhodně nedistancuje. "Sleduji všechno, co se v tenise děje. Ale od té doby, co jsem ukončil kariéru, jsem nedržel raketu v ruce. Vím, že jsem mohl dosáhnout na kurtech více, ale kdo může říct, že byl devátý na světě? Já jsem spokojen."

Otázka padla i na Fogniniho temperamentní povahu a nesplněné sny. "Ti, kdo mě znají jen z kurtu, mě asi moc rádi nemají. Ale věřím, že lidé, kteří vědí, jaký jsem mimo dvorec, na mě mají jiný názor. Co mě ale mrzí, je, že jsem nikdy nebyl u žádného vítězství v Davis Cupu, a to byl jeden z mých největších snů. Proč jsem byl vynechán? Nevím, zeptejte se trenéra Volandriho. Nikdy mi to nevysvětlili, i když jsem se s nikým nehádal," uzavřel Fognini.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
lvicek
07.12.2025 18:48
Prohrál půl milionu eur - to se myslí, že tolik zaplatil na pokutách? Jinak pokud by se sečetly prize money za všechny zápasy, které prohrál, tak bych teda řekla, že to bude víc (zřejmě cca tolik, kolik vyhrál, ne?).
Reagovat

