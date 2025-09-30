Mohutný obrat Fruhvirtové! Soupeřku z elitní stovky v dohrávce zničila, nadělila i kanára

DNES, 14:29
WTA 125 SUZHOU - Linda Fruhvirtová (20) navázala na podniku WTA 125 v Číně na zvládnutou kvalifikaci, přestože duel prvního kola hlavní soutěže už v pondělí nerozehrála dobře a za kratší konec chvíli tahala také v úterní dohrávce. Česká tenistka ovšem od začátku druhého setu nastartovala fenomenální obrat a 87. hráčku světa Anastasiji Zacharovovou (23) nakonec smetla 2:6, 6:0, 6:2.
Linda Fruhvirtová předvedla v Číně fenomenální obrat (© Rob Prange/Dppi / Zuma Press / Profimedia)

Fruhvirtová – Zacharovová 2:6, 6:0, 6:2

Do Suzhou dorazila Fruhvirtová okamžitě po nezdaru v kvalifikačních bojích na stále probíhající tisícovce v Pekingu. A v dalším čínském městě naopak kvalifikačním sítem prošla. Povedlo se jí to docela suverénně, set nepovolila Clervie Ngounoueové v souboji mladých talentů ani Joanně Garlandové.

Už v pondělí vstoupila soubojem se Zacharovovou do hlavní soutěže. Za stavu 2:4 z pohledu české tenistky ale aktérky vyhnal z kurtu déšť, který trápil pořadatele i v úterý. Fruhvirtová se nicméně na kurt přece jen vrátila, avšak úvodní set už zachránit nedokázala.

Od začátku druhého dějství ovšem proti 87. hráčce světa neskutečným způsobem dominovala, dokonce získala osm her v řadě. Zacharovová pak sebrala Fruhvirtové servis a vyrovnala na 2:2 v rozhodující sadě, ovšem Češka opět nastolila nadvládu na kurtu a další game už Rusce nedovolila. Jedná se o její jubilejní 30. skalp TOP 100, letos má se zástupkyněmi elitní stovky bilanci 7:9.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fruhvirtová zapsala svou druhou sérii tří vítězství v tomto měsíci. Tu předchozí zaregistrovala po cestě do finále na větším podniku ITF v Portugalsku. V březnu nastartovala znovuzrození po velmi dlouhé krizi a v tomto období byla ve finále už třikrát, dvakrát právě na akcích kategorie WTA 125.

Na svůj pátý profesionální triumf a první od senzačního prvenství v závěru sezony 2022 na WTA 250 v indickém Čennaí však bývalá světová devětačtyřicítka stále čeká. V Suzhou bude její osmifinálovou soupeřkou deblová parťačka na turnaji Viktorija Golubicová. Se zkušenou Švýcarkou má vyrovnanou bilanci 1:1.

Výsledky turnaje WTA 125 v Suzhou

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kandinsky1
30.09.2025 17:03
Co na tom turnaji vůbec dělá 58' Eala
Reagovat
A211
30.09.2025 15:54
Zdá se že L.F. začíná aplikovat ZNAP, jen tak dál ať se daří.
Reagovat
tommr
30.09.2025 15:31
Další zápas odehraje Linda proti lstivý veteránce Golubic a opět bude jasná outsiderka ...
S Golubic v roli partnerky měla dneska hrát i debla ale jejich zápas byl asi z důvodu pozdních hodin přeloženej na zítra ...
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 15:33
lstivá veteránka...
Reagovat
misa
30.09.2025 15:49
Tohle tady předtím snad ještě nikdo nenapsal :)
Reagovat
George_Renel
30.09.2025 15:29
Dnes tam bylo i mnohem více důrazu než v předchozích zápasech.
Reagovat
HankMoody
30.09.2025 15:08
Zakharova nebyla favoritka tohoto zápasu, ten zápas byl čistě 50/50.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
30.09.2025 15:15
máš pravdu, zapomněl jsem to v perexu dát pryč, zmátly mě ty upravený kurzy před dohrávkou a tady mi to zůstalo. je to pryč.
Reagovat
HankMoody
30.09.2025 15:21
děkuju za tuhle reakci a opravu
Reagovat
Ondřej.Jirásek
30.09.2025 15:27
samozřejmost
Reagovat
HankMoody
30.09.2025 15:30
mimochodem, jako kritik titulků, bych chtěl pochválit, že poslední dobou se hodně vylepšilo i v tomto ohledu
Reagovat
Ondřej.Jirásek
30.09.2025 16:37
nic jsem za sebe neměnil, ale díky
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.09.2025 14:43
Jooo! Velká gratulace Lindě! Takovéto výhry potřebuje.smile
Reagovat
HAJ
30.09.2025 14:47
Jako sůl. Super, kéž by se zvedla z prachu.
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 14:48
Reagovat
PatLa
30.09.2025 14:34
moc blahopreju. to je krasnej vysledek. chce to vydrzet a makat dal i pres dilci prohry...verim, ze ma na to, opet byt kolem 50
Reagovat
HankMoody
30.09.2025 15:07
Já se obávám, že ten potenciál o Lindy ani Brendy nikdy nebyl takový, jak se mohlo zdát.
Reagovat

