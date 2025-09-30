Mohutný obrat Fruhvirtové! Soupeřku z elitní stovky v dohrávce zničila, nadělila i kanára
Fruhvirtová – Zacharovová 2:6, 6:0, 6:2
Do Suzhou dorazila Fruhvirtová okamžitě po nezdaru v kvalifikačních bojích na stále probíhající tisícovce v Pekingu. A v dalším čínském městě naopak kvalifikačním sítem prošla. Povedlo se jí to docela suverénně, set nepovolila Clervie Ngounoueové v souboji mladých talentů ani Joanně Garlandové.
Už v pondělí vstoupila soubojem se Zacharovovou do hlavní soutěže. Za stavu 2:4 z pohledu české tenistky ale aktérky vyhnal z kurtu déšť, který trápil pořadatele i v úterý. Fruhvirtová se nicméně na kurt přece jen vrátila, avšak úvodní set už zachránit nedokázala.
Od začátku druhého dějství ovšem proti 87. hráčce světa neskutečným způsobem dominovala, dokonce získala osm her v řadě. Zacharovová pak sebrala Fruhvirtové servis a vyrovnala na 2:2 v rozhodující sadě, ovšem Češka opět nastolila nadvládu na kurtu a další game už Rusce nedovolila. Jedná se o její jubilejní 30. skalp TOP 100, letos má se zástupkyněmi elitní stovky bilanci 7:9.
Fruhvirtová zapsala svou druhou sérii tří vítězství v tomto měsíci. Tu předchozí zaregistrovala po cestě do finále na větším podniku ITF v Portugalsku. V březnu nastartovala znovuzrození po velmi dlouhé krizi a v tomto období byla ve finále už třikrát, dvakrát právě na akcích kategorie WTA 125.
Na svůj pátý profesionální triumf a první od senzačního prvenství v závěru sezony 2022 na WTA 250 v indickém Čennaí však bývalá světová devětačtyřicítka stále čeká. V Suzhou bude její osmifinálovou soupeřkou deblová parťačka na turnaji Viktorija Golubicová. Se zkušenou Švýcarkou má vyrovnanou bilanci 1:1.
Komentáře
Nový komentář
S Golubic v roli partnerky měla dneska hrát i debla ale jejich zápas byl asi z důvodu pozdních hodin přeloženej na zítra ...