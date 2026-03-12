Moje největší superschopnost? Žádnou nemám, říká před bitvou s Noskovou Sabalenková
Bez ztráty setu prochází turnajem v kalifornské poušti Sabalenková. Nic na tom nezměnila ani vycházející hvězdička, Kanaďanka Victoria Mboková, která sice světovou jedničku trápila na kurtu téměř dvě hodiny, na více než porážku 6:7, 4:6 jí to ale nestačilo.
Po zápase se čtyřnásobná grandslamová šampionka na tiskové konferenci rozpovídala nejen o svém tenisovém životě. "Věřím, že pro mou kariéru je velmi důležité najít dobrou rovnováhu mezi osobním a profesním životem. Cítím, že to umím velmi dobře. Myslím, že mou největší superschopností je uvědomit si, že žádnou nemám," řekla s úsměvem.
Mezi experty je často oceňovanou schopností běloruské tenistky zvládat klíčové momenty utkání. "Snažím se hrát bod po bodu, držet se svého herního plánu a zůstat agresivní. Mám pocit, že když se v jakémkoli okamžiku uvolním, začnu prohrávat,“ uvedla Sabalenková, která má před sebou dva zápasy od možného zisku titulu v Indian Wells.
"Pátý grandslam", jak se turnaji v kalifornské poušti přezdívá, Sabalenková nikdy nevyhrála. Jejími největšími úspěchy je dvojnásobná účast ve finále. V roce 2023 zde podlehla Jeleně Rybakinové, v loňské sezoně nestačila na senzační jízdu Mirry Andrejevové, s kterou prohrála po třísetové bitvě.
Její semifinálovou vyzyvatelkou bude Nosková. S českou tenistkou se rodačka z Minsku potkala během své kariéry jen jednou. V sezoně 2023 zkazila vsetínské rodačce sen o turnajovém triumfu, když ji porazila ve finále podniku v Adelaide po vyrovnaném průběhu 3:6, 6:7.
Nosková si zatím v Indian Wells počíná velmi dobře. O jediné dva sety přišla ve třetím kole s Rumunkou Soranou Cirsteaovou a ve čtvrtfinále s překvapením turnaje, Australankou Taliou Gibsonovou. Utkání se Sabalenkovou je na programu po půlnoci SEČ.
