Monte Carlo: Konec českých nadějí? Lehečka má šanci, Macháčovi se vůbec nevěří
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 9. 4.
Češi v akci
Macháč (ČR) – Sinner (2-It.) | Court Rainier III (12:30 SELČ)
Lehečka (11-ČR) – Bublik (8-Kaz.) | Court des Princes (14:00 SELČ)
Macháčovi se nevěří, Lehečka má šanci
Tomáš Macháč zapsal na letošním Masters v Monte Carlu dvě velmi důležitá vítězství, když vyřadil Daniela Altmaiera i nasazeného Francisca Cerúndola. Výkonnostně si však stále nevede ideálně a je pořád znát, že mu po posledních týdnech, v nichž bojoval se zdravotními problémy, chybí zápasová praxe. Pokud nedojde z jeho strany k okamžitému a výraznému zlepšení, skončí dost pravděpodobně jeho vystoupení v Monaku v osmifinále.
Rodák z Berouna totiž potkává neskutečně rozjetou světovou dvojku Jannika Sinnera. Ital ovládl Indian Wells i Miami bez ztráty setu, zkompletoval prestižní Sunshine Double a v Monte Carlu na úvod deklasoval Uga Humberta. Obrovským favoritem bude také proti Macháčovi. Český tenista prohrál všechny tři předchozí vzájemné souboje, dokonce neuhrál set. Letos v Dauhá sebral Sinnerovi jen pět gamů a dá se očekávat, že jasnou porážku zapíše i teď v Monte Carlu, kde na Sinnera nestačil už před pár dny ve čtyřhře.
Papírově mnohem větší šanci na postup do čtvrtfinálové fáze má Jiří Lehečka, ačkoli ani jeho výkony v tomto týdnu v Monte Carlu rozhodně nejsou ideální. Momentálně nejlepší Čech v žebříčku ATP se trápil proti kvalifikantovi Emiliovi Navovi i Alejandrovi Tabilovi a oba protivníky skolil až po těsné třísetové bitvě. To jen potvrzuje, že Lehečkovi prostě pomalejší antukové kurty vůbec nesedí. To samé se ovšem dá říct o jeho následujícím soupeři.
Ani ve třetím zápase na turnaji nebude Lehečka outsiderem, nicméně čeká ho nevyzpytatelná světová jedenáctka Alexander Bublik. Ruský rodák reprezentující Kazachstán bojuje v posledních měsících s formou a slabšími výsledky, avšak úvodní duel v Monte Carlu zvládl a poradil si s veteránem Gaëlem Monfilsem. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané a Lehečka by mohl Bublikovi oplatit porážku z Dubaje 2024, kde musel český tenista skrečovat.
Čtvrteční program
COURT RAINIER III (od 11:00 SELČ)
1. Bergs (Belg.) – Zverev (3-Něm.)
2. Macháč (ČR) – Sinner (2-It.)
3. Alcaraz (1-Šp.) – Etcheverry (Arg.)
4. Vacherot (Monako) – Hurkacz (Pol.)
COURT DES PRINCES (od 11:00 SELČ)
1. M. Berrettini (It.) – Fonseca (Braz.)
2. Auger-Aliassime (6-Kan.) – Ruud (9-Nor.)
3. Lehečka (11-ČR) – Bublik (8-Kaz.)
4. Blockx (Belg.) – De Minaur (5-Austr.)
Komentáře
stačí pár pilulek,
a poslední winner,
a jakej byl Sinner....
A Bublika by na hlíně J2rka mohl dát
Jirka dá povinně