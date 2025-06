Mouratoglou brání French Open: Je to nefér, Šwiateková ani Sabalenková nejsou Serena

French Open je i letos pod palbou kritiky kvůli volbě večerního zápasu na centrálním dvorci. Za pořadatele se postavil francouzský trenér a expert Patrick Mouratoglou, který tvrdí, že vedení turnaje musí volit pro Night Session největší hvězdy. A podle něj Iga Šwiateková (24), Aryna Sabalenková (27) ani Coco Gauffová (21) nepřitáhnou takové publikum jako třeba v minulosti legendární Serena Williamsová (43).

"Lidé kritizují, že French Open do večerního zápasu nenasazuje ženy. Myslím si, že je to nefér. Mnohem více se totiž sledují denní zápasy. Pro ženský tenis je tedy lepší, aby tenistky hrály přes den. Mají větší šanci, že je diváci uvidí," tvrdí Mouratoglou ve svém videu na Instagramu.

Ke kritice se vyjádřila i ředitelka turnaje a bývalá profesionální tenistka Amélie Mauresmová. A Mouratoglou se za ni postavil. "Když jste ředitel turnaje, tak musíte potěšit fanoušky, ale zároveň vydělat peníze. Taková je vaše práce. Ženský večerní zápas může skončit klidně za hodinu a lidé budou velmi nespokojení. Muži hrají na tři vítězné sety," vysvětloval momentální kouč Naomi Ósakaové.

Podle něj musí hrát večerní zápas na centrálním dvorci Philippa Chatriera některá z největších hvězd. A tu současný ženský tenis zřejmě dle jeho slov nenabízí. "Máme tu Gauffovou nebo Sabalenkovou, ale nemůžete srovnávat jejich publikum s tím, co mají Carlos Alcaraz či Novak Djokovič. Fanoušci chtějí přijít domů a říct, že viděli Djokoviče nebo Alcaraze. Pokud se vrátí domů a řeknou, že viděli Šwiatekovou, tak to není to samé."

Mouratoglou si myslí, že ženskému tenisu momentálně chybí nějaká výraznější superstar. "Šwiateková vyhrála French Open čtyřikrát a v posledních třech letech. Ale není superstar jako Serena nebo Maria Šarapovová."

Sám vzpomíná na dobu, kdy ještě působil jako trenér legendární majitelky 23 grandslamových trofejí Sereny Williamsové. "V roce 2021 jsem trénoval Serenu a hrála na French Open Night Session. Byl to jediný ženský večerní zápas. Byla prostě superstar. I kdyby zápas trval jen hodinu, tak lidé přijdou domů a budou se radovat, že viděli Serenu Williamsovou."