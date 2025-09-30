Muchová finále neobhájí a opustí TOP 20. Dominanci neudržela a prohrála bitvu s Anisimovovou

DNES, 16:32
Aktuality 67
WTA PEKING - Karolína Muchová (29) loňské finále na prestižní tisícovce v Pekingu nezopakuje a bude muset opustit nejlepší dvacítku světového pořadí. Česká žebříčková jednička v úvodu osmifinálového utkání s Amandou Anisimovovou (24) dominovala, ale světová čtyřka se rozjela a nakonec zvítězila 1:6, 6:2, 6:4. Američanka ve čtvrtfinále vyzve Marii Bouzkovou (27), nebo Jasmine Paoliniovou (29).
Karolína Muchová vyzve světovou čtyřku Amandu Anisimovovou (© FRED LEE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Muchová – Anisimovová 6:1, 2:6, 4:6

Úvodní dějství bylo překvapivě naprosto jednoznačnou záležitostí a trvalo pouhých 28 minut. Muchová létala po kurtu, hrála agresivně, vyrobila 11 vítězných úderů a jen tři nevynucené chyby a bezradnou Anisimovovou ve všech ohledech suverénně přehrávala.

Muchová za čtvrt hodiny vedla už 4:0 a Američanka se na výsledkovou tabuli dostala až po skončení pátého gamu, v němž musela likvidovat další brejkbolovou šanci české hráčky. Finalistka posledních dvou grandslamů nedokázala vzdorovat ani v dalších minutách a v následujících dvou hrách získala pouze jeden fiftýn.

Dominanci však Muchová udržet nedokázala a karta se naopak obrátila. V úvodním gamu druhého setu si podržela podání, jenže Anisimovová pak mnohem víc trefovala kurt, dostávala českou tenistku pod tlak, zvyšovala si postupně sebevědomí a vyhrála i díky dvěma odvráceným brejkbolům následujících pět her.

Olomoucká rodačka luxusní náskok soupeřky nijak výrazněji neohrozila. Zatímco Anisimovová měla v tomto setu stejný počet winnerů i nevynucených chyb, Muchová ho zakončila s vysoce negativním poměrem 3:10.

Jednoznačně nejvyrovnanější bylo rozhodující dějství. Do stavu 4:4 si hráčky až na jednu výjimku, kdy Muchová musela v delším třetím gamu likvidovat brejkbol, držely snadno servis. V kritické deváté hře ale byla agresivnější Anisimovová a díky několika povedeným dělovým returnům si zajistila možnost bitvu doservírovat. Tento úkol Američanka zvládla a po dvou hodinách mohla slavit.

Muchová tak nezopakuje loňskou finálovou účast a bude se muset rozloučit se členstvím v TOP 20 žebříčku, které loni po operaci pravého zápěstí a návratu na kurty velmi rychle obnovila. V Pekingu startuje potřetí v kariéře a debut v roce 2019 zakončila hned v prvním kole. Letos bude v čínské metropoli pokračovat ještě ve čtyřhře, s australskou kamarádkou Priscillou Honovou jsou v osmifinále.

I kvůli dalším zdravotním problémům neprožívá bývalá světová osmička příliš povedenou sezonu. Letos byla pouze třikrát ve čtvrtfinále, když se v únoru podívala do semifinále v Linci a Dubaji a nedávno prošla mezi nejlepší osmičku na US Open.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V osmifinálové fázi na China Open jsou ve hře ještě dvě české tenistky. Bouzková v úterý vyzve členku TOP 10 hodnocení Paoliniovou a vítězka půjde ve čtvrtfinále právě na Anisimovovou. Linda Nosková bude ve středu plnit roli favoritky proti Anastasiji Potapovové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

67
Přidat komentář
misa
30.09.2025 17:02
Marie prostě v sobě nemá tu sílu, výbušnost a agresivitu, které jsou naopak přítomny u většiny jejích kolegyň ve stovce. Vychází to ze stavby jejího těla... I ta malinká Italka je fyzicky mnohem silnější než Bouzková.
Reagovat
Dobry-den
30.09.2025 16:44
Hm, Amanda prakticky nehratelná ve 2. a ve 3. setu.
Jen škoda, že tohle nepředvedla ve finále některého z GS.

Ale tak Muška aspoň přežila turnaj relativně ve zdraví a jako jediná ze skleněnek může ještě letos hrát (ťukám na dřevo).
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 16:42
Tahle část pavouka je pro Marii neprůchozí. I kdyby nějak zvládla porazit Paolini, tak jí v QF čeká americká anakonda a to by byla jistojistě konečná.
Reagovat
misa
30.09.2025 16:47
Došla daleko i tak, hlavně ať se nezraní, jak se jí to letos už stalo ve Štrasburku a Monterrey.
Reagovat
Kandinsky1
30.09.2025 17:00
Tak zase by mohla rehabilitovat se svým milcem.
Reagovat
misa
30.09.2025 16:25
Lindě Noskové se otevírá šance k pozici české jedničky.
Reagovat
tommr
30.09.2025 16:31
Linda k tomu ale musí dojít minimálně do semifinále ...
Teoretickou šanci na pozici český jedničky má i Marie Bouzková ale ta by k tomu potřebovala Peking vyhrát ...
Reagovat
misa
30.09.2025 16:32
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 16:35
To by byly předčasné vánoce, což?
Reagovat
com
30.09.2025 16:36
misa uz ma zachvat smichu smile
Reagovat
misa
30.09.2025 16:48
To jo
Reagovat
EllNino
30.09.2025 16:24
Amanda je momentálně v obrovském laufu a jen její vlastní nervy ji připravily o dva GS ... nicméně tenis hraje momentálně top 3
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 16:28
Hraje fakt skvěle, momentálně nejlepší tenis její kariéry, to se jí musí přiznat. Muška nedala svojí kůži lacino. Škoda, že neměla více konzistentní první servis.
Reagovat
Otmar
30.09.2025 16:24
První a druhý set byly jasné. Třetí rozhodlo lepší první podání Amandy a jistota ve výměnách. Do prčic!
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 16:30
Souhlasím s Vámi, jistější první serv a větší tlak ve výměnách byly hlavní důvody výhry Američanky.
Reagovat
HAJ
30.09.2025 16:23
Dneska Amanda hrála super tenis. Mušce snad nejde nic vyčítat. Ještě chci taky podotknout, že tolik čar od jedné hráčky (Amandy) jsem ještě neviděl.
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 16:25
Tak, tak... Dlouho jsem neviděl, aby někdo někoho takhle rozstřílel přesně na čáry
Reagovat
HAJ
30.09.2025 16:54
Jo, doslova Mušku rozstřílela s míči k lajnám nebo na lajny s minimem chyb (teda beru 2 a 3 set).
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 16:17
Tak, tvl, tolik čar
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 16:26
Kolik měla smůli v prvním setu, tolik štěstí měla ve zbytku utkání.
Muška odehrála velmi dobré utkání, škoda, že se jí nepodařilo udržet ten vysoký level z prvního setu. V pozdější fázy začala hrát dost opatrně, returny byly kratší a vůbec se celkově více bránila než útočila. Amanda je jednou s jasných adeptek na celkovou výhru v turnaji. Tak zase příště.
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 16:26
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 16:31
...smůly, doprčic.
Reagovat
Oin
30.09.2025 16:56
Ty máš svaly, já mám čáry.
Reagovat
Mony
30.09.2025 16:15
Štěstí už si Amanda vybrala dost,
teď snad Muška
Reagovat
com
30.09.2025 16:14
takhle zmrvit jeden z poslednich gamu
Reagovat
Serpens
30.09.2025 16:15
Několik haluzí přesně na čáru za sebou.
Reagovat
zfloyd
30.09.2025 16:16
a to jsem se těšil na tajbrejk , ach jo
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 16:17
Neřekl bych, že ho zmrvila. Prostě první servis nechodí tak často, jak by Muška potřebovala a Amanda to tam po druhém podání Mušky střílí.
Nicméně asi je konec.
Reagovat
Kandinsky1
30.09.2025 16:36
Ve třetím měla ale nejvyšší úspěšnost prvního podání.
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 16:39
Ale pořád to bylo málo, zvláště ve srovnání s Amandou.
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 16:06
Tidenova hra jde za Muškou. Ale že jsem si tedy oddychl. Ztráta podání by byla, myslím si, fatální. ˇkoda, že při servisu Amandy se Muška k ničemu nedostane.
Reagovat
zfloyd
30.09.2025 16:03
to se mohly 2 sety vypustit a domluvit se předem , že si to rozdají rovnou ve třetím setu
ušetřily by síly a čas
Reagovat
Mantra
30.09.2025 15:42
Dobzučela.
Reagovat
Paseka
30.09.2025 15:41
Nemá zde někdo livestream tohoto zápasu, prosím? Díky.
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 15:51
https://tennistream.online/
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 15:29
Kája chce jen potrénovat, teď jedem 6:0 smile
(Doufám smile)
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 15:38
Fajn, stačí i 6:1
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 15:45
Hele, tak se nestresuj se skóre a nějak to urvi
Reagovat
pantera1
30.09.2025 15:48
Bude to tahanice, potřebuje ten uhrát.
Reagovat
pantera1
30.09.2025 15:49
Gem uhrála,uf.
Reagovat
pantera1
30.09.2025 16:16
Tak to je konec .
Reagovat
Semi
30.09.2025 15:26
Teď Mucha projela ten druhý 2:6
Reagovat
zfloyd
30.09.2025 15:21
první set skoro kanár , druhý set skoro kanár na druhé straně , tak to jsem zvědav na třetí set
Reagovat
zfloyd
30.09.2025 15:22
no aspoň to odsejpá
Reagovat
Otmar
30.09.2025 15:12
Ve druhém Amanda nehratelná, podobně jako Muška v prvním.
Reagovat
misa
30.09.2025 15:10
Teď naopak Anisimova ničí Muchovou.
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 15:12
Amanda začíná ukazovat kvalitu. Druhý set asi Muška nazachrání.
Reagovat
zfloyd
30.09.2025 15:01
už to trochu drhne
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 15:03
Amanda zpřesnila hru a začaly jí tam padat lajny. Muška je o malinko slabší na servu.
Reagovat
com
30.09.2025 15:04
pripadna prohra ve finale to jisti
Reagovat
pantera1
30.09.2025 15:26
Teď jsem to pustila, snad Muška ve třetím zabere a zvládne to. . To je hroznej ksicht ta Amandice .
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 15:30
Ona celkově hrozně zmohutněla. Před pár lety to byla hezká ruská holka.
Reagovat
pantera1
30.09.2025 15:35
To nevypadá dobře. . Přerostlá Anakonda je při chuti .
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 15:58
Anakonda...
Reagovat
misa
30.09.2025 15:39
Bývala hezká, to je pravda... Ale od těch dob přibrala tak 15 kg.
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 15:58
To teda jo, je jí kus.
Reagovat
com
30.09.2025 16:11
kdyby blila, tak by byla jak tyčka
Reagovat
pantera1
30.09.2025 16:14
Musíš ji pozvat do svého kurzu a bude z ní chrt co by dup .
Reagovat
Otmar
30.09.2025 14:49
Zatím naprosto excelentní výkon Mušky, jen ať to pokračuje dále!
Reagovat
zfloyd
30.09.2025 14:49
je to až moc ideální , takhle Amandu přehrávat , neskutečné , pořád si říkám , kdy se to zasekne , ale zatím teda vynikající , Muška hraje jak s partesu
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 14:48
Nóó, zatím je to od Karolíny jízda. Uvidíme, jak se s tou ztrátou setu Amanda popasuje a zda Muška udrží ten vysoký level své hry.
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.09.2025 14:47
Zabiják Muška
Reagovat
Alien
30.09.2025 14:46
To, jak vlétla do zápasu s Annisimovou naše Kája Muchová je až děsivé!
Reagovat
frenkie57
30.09.2025 14:49
Klidně se budu děsit i nadále.
Reagovat
zfloyd
30.09.2025 14:34
hodiny v Číně asi neznají , hodina sem hodina tam
Reagovat
Mantra
30.09.2025 14:32
Zatím gut
Reagovat
zfloyd
30.09.2025 14:35
zatím jí rozebírá ale nevěřím že to tak bude celý zápas
Reagovat

