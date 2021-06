Muchová je poprvé ve třetím kole French Open, postoupila i Krejčíková. Kar. Plíšková s Martincovou dohrály

Karolíně Muchové se ani v letošní sezoně nevyhýbají zdravotní potíže, kvůli nimž hraje svůj teprve šestý letošní turnaj. Na začátku sezony na Australian Open se i přes natržený břišní sval dostala do svého prvního grandslamového semifinále. Trhlinu poté dva měsíce léčila a před French Open nehrála měsíc.

V areálu Rolanda Garrose ale zatím vypadá fit. Nasazená osmnáctka si po obratu proti Andree Petkovicové dnes poradila 6-3 6-4 s kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou.

Proti bývalé světové devatenáctce to nebyl jednoduchý zápas, přesto jej favorizovaná Češka zvládla ve dvou setech, a to hlavně díky úspěšné likvidaci všech šesti brejkbolových hrozeb. O zisku druhé sady rozhodla až brejkem v závěrečném gamu. Na postup potřebovala hodinu a 40 minut.

"Jsem tady poprvé ve třetím kole, mám z toho radost," řekla Muchová. "Potěšilo mě, že jsem odvrátila všechny brejkboly a udržela si podání. Snažila jsem se jí rozběhávat a zkracovat hru. Bylo teplo a běhání jí vadilo. To byla taktika a vyšlo to," doplnila.

Muchovou tak čeká premiéra ve třetím kole pařížského grandslamu. V něm se mohla utkat s krajankou Karolínou Plíškovou, jenže česká jednička potvrdila své trápení na grandslamech a prohrála 5-7 1-6 s finalistkou ročníku 2018 Sloane Stephensovou.

Plíšková, která v úvodní sadě dvakrát dohnala manko brejku, se dnes vůbec nemohla spolehnout na svou největší zbraň, servis ztratila celkem šestkrát. V utkání navíc udělala pět dvojchyb, na vlastním podání nezískala ani polovinu odehraných fiftýnů, trefila o pět vítězných úderů méně (17) než Američanka a spáchala 38 nevynucených chyb, Stephensová posbírala jen 17 minel.

Devětadvacetiletá rodačka z Loun tak od loňského restartu i nadále prochází krizí, jedinou výjimkou je letošní i loňské finále v Římě (v tom letošním neuhrála jediný game, v loňském vzdala). Finalistce US Open 2016 se nedaří ani na grandslamech, do druhého týdne se naposledy dostala na US Open 2019, v Paříži z deseti startů v hlavní soutěži pouze jednou (semifinále 2017). Se Stephensovou si navíc zhoršila bilanci už na 1-4.

Stephensová si dnes připsala svůj první skalp hráček Top 10 od Turnaje mistryň 2018 a potvrdila, že na antuce ožila. Zatímco na betonech vyhrála jediný ze šesti zápasů, na antuce uspěla v deseti z 15 duelů. V premiérovém souboji s Muchovou zaútočí na své první grandslamové osmifinále od předloňského French Open.

Barbora Krejčíková loni na přelomu září a října právě na French Open konečně prorazila i ve dvouhře a díky postupu do osmifinále si vybojovala debut v elitní stovce žebříčku WTA. Od té doby 25letá Češka dál stoupá světovým hodnocením a momentálně jí patří už 33. místo.

Poslední skok zaznamenala v pondělí po triumfu na poslední generálce ve Štrasburku, kde se dočkala svého premiérového titulu na nejvyšším okruhu. Na něj v areálu Rolanda Garrose zatím úspěšně navazuje. Po obratu proti krajance Kristýně Plíškové dnes znovu po týdnu přehrála Jekatěrinu Alexandrovovou, i tentokrát jí stačily dva sety (6-2 6-3).

S nasazenou Ruskou měla ještě méně práce než před týdnem ve Štrasburku. Alexandrovová totiž dnes hodně chybovala a Krejčíkové postup do dalšího kola značně usnadnila. Krejčíková si k postupu pomohla šesti esy, na podání zaváhala jen jednou a po prvním servisu získala 23 ze 27 bodů.

O vyrovnání svého grandslamového maxima (osmifinále French Open 2020) bude Krejčíková usilovat proti světové šestce Elině Svitolinové. S loňskou čtvrtfinalistkou, která si poradila 6-0 6-4 s Ann Liovou, se utká poprvé.

Tereza Martincová si díky letošním výsledkům na tvrdých površích vybojovala svůj debut v elitní stovce žebříčku WTA a na letošním French Open se poprvé v kariéře přímo dostala do hlavní soutěže podniků velké čtyřky. I když do Paříže dorazila s mizernou letošní antukovou bilancí 1-5 a pěti porážkami na kontě, dokázala v prvním kole využít příznivého losu a připsat si své premiérové vítězství v hlavních soutěžích grandslamů.

Další výhru však 26letá Češka nepřidala, dnes podlehla dvakrát 3-6 Jessice Pegulaové. Martincová do utkání vstoupila velmi agresivně a sázka na jednu kartu jí vycházela, za stavu 2-0 dokonce měla další brejkbol. Jenže možnost jít do ještě slibnějšího vedení nevyužila a momentum zápasu se postupně začalo překlápět na stranu nasazené Američanky.

"Začátek nebyl špatný, ale pak mi nevyšlo pár balonů, začala jsem chybovat a nemohla jsem se do toho dostat zpátky. Držela mě pod tlakem," řekla česká hráčka. "Ukázala mi, jak to od těch nejlepších vypadá, na nejdůležitější míče vždycky zahrají nejlíp. Výměny byly slušné a chyběl mi kousek, abych se do toho dostala," posteskla si Martincová.

Pegulaová, jež při předchozích dvou startech v hlavní soutěži antukového grandslamu nepřešla přes první kolo, se o osmifinále popere s krajankou Sofií Keninovou. Vítězka loňského Australian Open a loňská finalistka French Open se dočkala první série dvou výher od února a teprve devátého letošního vítězství, když zdolala 7-5 6-3 krajanku a kvalifikantku Hailey Baptisteovou.

Včera do třetího kola postoupily Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková.