Muchová po životním triumfu klepe na dveře TOP 10. Znovu se stala českou jedničkou
Muchová na podniku WTA 1000 v Kataru předvedla skvělou jízdu. Do semifinále postoupila bez ztráty setu a životní týden zakončila výhrou 6:4, 7:5 nad Victorií Mbokovou z Kanady v sobotním finále. V Dauhá tak získala druhý a zároveň největší titul v kariéře.
V pořadí WTA si polepšila o osm míst a vyhoupla se na 11. příčku, což je její nejlepší postavení od začátku března 2024. Už jen krůček ji tak dělí od návratu do TOP 10. Jejím žebříčkovým maximem je stále osmá pozice ze září 2023.
Finalistka Roland Garros z roku 2023 v pořadí přeskočila i Lindu Noskovou, která si oproti předchozímu týdnu pohoršila o dvě místa a klesla na 14. příčku. Muchová se tak poprvé od října vrátila na pozici české jedničky.
Po životním triumfu se rozhodla dát přednost odpočinku a na další tisícovku do Dubaje nepojede. Ztratí tak 390 bodů za loňské semifinále a bude ji tedy čekat mírný propad. Na dalších prestižních turnajích v Indian Wells a Miami však velké množství bodů neobhajuje a během antukové sezony, kterou loni kvůli zranění vynechala, může body pouze získat. Další větší obhajoba ji čeká až na US Open, kde se loni dostala do čtvrtfinále.
Karolína Plíšková v Dauhá postoupila do osmifinále a díky tomu vyletěla o 151 pozic a je nyní 267. hráčkou světa. V žebříčku si z Češek polepšila také Tereza Valentová, která je nyní na novém kariérním maximu 43. pozici. Výrazný skok si připsala i finalistka z Oeirasu Darja Viďmanová, která je na 123. místě, což je její nejlepší umístění v kariéře.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Je tudíž docela reálné že na French Open 2026 bude startovat 20 českých žen ...
Tento týden ale nebude startovat v Dubaji kde by měla obhajovat loňské semifinále a tak jí čeká propad v žebříčku a v ohrožení je i její pozice české jedničky ...
Propad v žebříčku by měl být jen mírný. Pokud se nestane něco mimořádného měla by Karolína klesnout na 13.místo ...
Mnohem reálnější je že přijde o post české jedničky. Lindě Noskové bude tento týden stačit dojít do semifinále aby Karolínu na pozici české jedničky vystřídala ...
Těžké, ale ne nemožné...
Těžké, ale ne nemožné...
Zase bude sprďák, že nečtu článek
Letos je to mnohem veselejší než loni, co se týče dobrých výsledků. Tak hlavně zůstat zdravé