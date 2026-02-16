Muchová po životním triumfu klepe na dveře TOP 10. Znovu se stala českou jedničkou

DNES, 10:10
Karolína Muchová (29) na tisícovce v Dauhá získala svůj druhý a nejcennější titul v kariéře. Ve světovém žebříčku se díky tomu posunula o osm pozic a je krůček od TOP 10. Zároveň se znovu stala českou jedničkou, když přeskočila Lindu Noskovou, která klesla na 14. pozici. Z Češek si v pořadí WTA výrazně polepšily také Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Darja Viďmanová.
Karolína Muchová je po triumfu v Dauhá 11. hráčkou světa (@ Noushad Variyattiyakkal / / Sipa Press / Profimedia)

Muchová na podniku WTA 1000 v Kataru předvedla skvělou jízdu. Do semifinále postoupila bez ztráty setu a životní týden zakončila výhrou 6:4, 7:5 nad Victorií Mbokovou z Kanady v sobotním finále. V Dauhá tak získala druhý a zároveň největší titul v kariéře.

V pořadí WTA si polepšila o osm míst a vyhoupla se na 11. příčku, což je její nejlepší postavení od začátku března 2024. Už jen krůček ji tak dělí od návratu do TOP 10. Jejím žebříčkovým maximem je stále osmá pozice ze září 2023.

Finalistka Roland Garros z roku 2023 v pořadí přeskočila i Lindu Noskovou, která si oproti předchozímu týdnu pohoršila o dvě místa a klesla na 14. příčku. Muchová se tak poprvé od října vrátila na pozici české jedničky.

Po životním triumfu se rozhodla dát přednost odpočinku a na další tisícovku do Dubaje nepojede. Ztratí tak 390 bodů za loňské semifinále a bude ji tedy čekat mírný propad. Na dalších prestižních turnajích v Indian Wells a Miami však velké množství bodů neobhajuje a během antukové sezony, kterou loni kvůli zranění vynechala, může body pouze získat. Další větší obhajoba ji čeká až na US Open, kde se loni dostala do čtvrtfinále.

Karolína Plíšková v Dauhá postoupila do osmifinále a díky tomu vyletěla o 151 pozic a je nyní 267. hráčkou světa. V žebříčku si z Češek polepšila také Tereza Valentová, která je nyní na novém kariérním maximu 43. pozici. Výrazný skok si připsala i finalistka z Oeirasu Darja Viďmanová, která je na 123. místě, což je její nejlepší umístění v kariéře.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Mony
16.02.2026 12:44
Konečně má Muška doma pořádného ptáka!
Reagovat
lvicek
16.02.2026 12:02
Ty jo a Sara uz je skoro v pozici nasazenych na GS!
Reagovat
tommr
16.02.2026 11:58
České smile hráčky si v minulém týdnu většinou polepšily a tak došlo k nevídanému jevu: poprvé v historii má ČR 20 hráček v top-300! smile
Je tudíž docela reálné že na French Open 2026 bude startovat 20 českých žen ...
Reagovat
tommr
16.02.2026 11:15
Karolína Muchová je krůček od top-10 a stala se novou českou jedničkou ...
Tento týden ale nebude startovat v Dubaji kde by měla obhajovat loňské semifinále a tak jí čeká propad v žebříčku a v ohrožení je i její pozice české jedničky ...
Propad v žebříčku by měl být jen mírný. Pokud se nestane něco mimořádného měla by Karolína klesnout na 13.místo ...
Mnohem reálnější je že přijde o post české jedničky. Lindě Noskové bude tento týden stačit dojít do semifinále aby Karolínu na pozici české jedničky vystřídala ...
Reagovat
lvicek
16.02.2026 11:56
"Staci SF"? No teda nevim, ale SF mi zas jako takova uplna davacka neprijde...
Reagovat
tommr
16.02.2026 12:03
Aby se Linda dostala do semifinále bude muset postupně porazit Cirstea/Sasnovich, Paolini a Gauff. Těžké ale ne nemožné ...
Reagovat
wqwq
16.02.2026 12:22
Tak snad raději ať už rovnou vyhraje!
Těžké, ale ne nemožné...
Reagovat
aligo
16.02.2026 12:24
Tak,snad raději, až letos už neprohraje!
Těžké, ale ne nemožné...
Reagovat
Bloody13
16.02.2026 11:02
Každé z našich holek přeju titul(y), ale nejvíc si ho zasloužila rozhodně Karolína, ať už kvůli těm prohraným finále, neustálým zraněním nebo svému tenisovému umění. Díky Mušce za krásný týden a blahopřeju i k zatím největšímu titulu
Reagovat
Walda58
16.02.2026 11:10
správně. Tenisová poezie v podání Karolíny Muchové je balsám pro duši.
Reagovat
Walda58
16.02.2026 11:16
jdu se na to finále kouknout už asi po třetí.
Reagovat
George_Renel
16.02.2026 11:02
Jeden a půl měsíce roku, dva tituly ATP, dva tituly WTA - nevídané.
Reagovat
Bloody13
16.02.2026 11:03
Letos si zatím opravdu nemůžeme stěžovat
Reagovat
bardunek666
16.02.2026 10:53
Neví někdo, jaký je další program Brendy?
Reagovat
Ela-fon-isi
16.02.2026 10:44
Je dobře, že Dubaj vynechá a odpočine si. Kéž by jim tento rok dovolil ukázat, co v ní je. Tak kreativní tenis hraje málokdo.
Reagovat
Walda58
16.02.2026 11:11
tak, souhlas.
Reagovat
Mony
16.02.2026 10:36
Zase byla od těch dveří Top 10 odstrčena, když neobhajuje velké body
Reagovat
Mony
16.02.2026 10:38
Jéee
Zase bude sprďák, že nečtu článek
Reagovat
Walda58
16.02.2026 11:13
to nevadí, její hra je fantastická a to má cenu. Její zdraví je ale křehké, i když v Doha to vypadalo dobře.
Reagovat
TML
16.02.2026 10:28
Jen tak dál holky.
Letos je to mnohem veselejší než loni, co se týče dobrých výsledků. Tak hlavně zůstat zdravé
Reagovat
JLi
16.02.2026 10:35
Reagovat
bardunek666
16.02.2026 10:37
Ano, ano. Zdraví je podmínka pro kvalitní výsledky. Jsem rád, že si Karolína tento týden dala pauzu. Kéž by dostala WC do Mexika v příštím týdnu. Tam by byla šance na další titul.
Reagovat
Walda58
16.02.2026 11:13
Reagovat
Walda58
16.02.2026 11:14
viz Andreescu
Reagovat
Walda58
16.02.2026 11:13
Reagovat

