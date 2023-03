Muchová protáhla sérii čtvrtfinálových nezdarů. V Indian Wells skončila na Rybakinové

Karolína Muchová před třemi týdny po skalpu světové devítky Belindy Bencicové a postupu do čtvrtfinále odstoupila kvůli zranění břišního svalu z turnaje v Dubaji. Při svém debutu na podniku WTA 1000 v Indian Wells svou neporazitelnost prodloužila na sedm utkání, osmé vítězství už ale přidat nedokázala.



Po výhrách nad Kazaškou Julií Putincevovou, dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou, italskou antukářkou Martinou Trevisanovou a krajankou Markétou Vondroušovou neuspěla v souboji s vítězkou loňského Wimbledonu a finalistkou letošního Australian Open Jelenou Rybakinovou.



26letá rodačka z Olomouce podlehla o tři roky mladší rodačce z Moskvy reprezentující Kazachstán po 2 hodinách a 45 minutách vyrovnaného boje 6-7 6-2 4-6. Proti aktuálně desáté hráčce světa tak nenavázala na výhru z jediného vzájemného souboje na US Open 2019.





Českou tenistku vzhledem k dalšímu průběhu musí mrzet koncovka prvního setu. Po odvrácení celkem pěti brejkbolů ve třech různých gamech vedla 5-3 a v desáté hře měla setbol při svém podání, ale nevyužila ho, o servis poprvé přišla a v tie-breaku sadu ztratila.



Ve druhém dějství si Muchová žádné zaváhání na servisu nedovolila. Vyhrála po něm 16 z 19 fiftýnů, sama využila obě šance na brejk a počtvrté na turnaji šla do rozhodujícího dějství.



V něm už se ale zase trápila na servisu a naopak na returnu neměla šanci. Za stavu 3-5 ještě po dvou chybách soupeřky přežila dva mečboly, ale Rybakinová v dalším gamu proměnila třetí příležitost na ukončení zápasu svým šestým esem.

Cool, calm & collected



Elena Rybakina scores a 7-6(4), 2-6, 6-4 win over Muchova to reach the Indian Wells semifinals #TennisParadise pic.twitter.com/wMyuN5cqJx