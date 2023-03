Muchová si v Indian Wells vyšlápla na Azarenkovou, Vondroušová v derby deklasovala Bouzkovou

Karolína Muchová před dvěma týdny po skalpu světové devítky Belindy Bencicové a postupu do čtvrtfinále odstoupila kvůli zranění břišních svalů z turnaje v Dubaji, o solidní formu z úvodu sezony ale nepřišla a nyní ji prodává při své premiéře na prestižním turnaji WTA 1000 v Indian Wells.



Po úvodní výhře nad Kazaškou Julií Putincevovou, které ve třetím setu utekla ze stavu 1-4, si dnes vyšlápla na šampionku z let 2012 a 2016 Viktorii Azarenkovou. Bývalou světovou jedničku a aktuálně 14. hráčku světa porazila 7-6 6-3.



26letá rodačka z Olomouce se o sedm let zkušenější dvojnásobné grandslamové vítězce postavila na monstrózním centrálním kurtu a od začátku hrála bez ostychu. Získala první tři gamy a přestože v prvním setu prohrála devět fiftýnů po sobě a dvakrát přišla o výhodu brejku, v tie-breaku ztratila jediný míček a své sebevědomí ještě více posílila.

Statistiky zápasu

Muchová - Azarenková 5 esa 0 4 dvojchyby 6 58 %

1. podání 'in' 51 %

63 %

úsp. 1. podání 60 %

50 %

úsp. 2. podání 33 %

26 winnery 21 25 nevyn. chyby 42 5/9 brejkboly 3/6 90 celkem bodů 79 čas: 2:05

Také do druhé sady vstoupila brejkem, který neudržela. Znovu se však nenechala rozhodit, pokračovala v soustředěném výkonu, měnila rytmus hry a po více než dvou hodinách boje proměnila čtvrtý mečbol při podání soupeřky. Rodačce z Minsku oplatila porážku z jediného předchozího střetnutí, který svedly v osmifinále US Open 2020.



"Na tomto kurtu jsem hrála poprvé. Je nádherný. Jsem ráda, že jsem dostala šanci si tu zahrát a dokázala jsem postoupit do dalšího kola. Nebylo to snadné, protože docela foukalo a bylo těžké se dostat do rytmu," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Muchová, jež neprohrála pátý zápas po sobě.



Bývalá světová devatenáctka a aktuálně 76. hráčka světa Muchová si o postup do osmifinále zahraje s domácí Shelby Rogersovou, nebo s Italkou Martinou Trevisanovou.

Muchova moves on ⏩@karomuchova7 defeats two-time @BNPPARIBASOPEN champion Azarenka 7-6(1), 6-3 to reach the third round. pic.twitter.com/mNQAyE8msu — wta (@WTA) March 11, 2023



Markéta Vondroušová v Indian Wells proměnila tři ze čtyř startů minimálně v osmifinále a v oblíbené destinaci v kalifornské poušti se jí daří i letos. V prvním kole smetla 6-2 6-2 Kanaďanku Rebeccu Marinovou a dnes v utkání druhého kola nedala šanci ani krajance Marii Bouzkové, kterou deklasovala 6-1 6-1. Oběma soupeřkám nenabídla ani jeden brejkbol.



O postup již do čtvrtého osmifinále v Indian Wells se čtvrtfinalistka z roku 2019 Vondroušová utká se světovou čtyřkou Ons Džabúrovou z Tuniska, nebo Polkou Magdalenou Frechovou.



Vondroušovou dnes v Indian Wells čeká ještě vstup do čtyřhry. S Miriam Kolodziejovou vyzvou domácí nasazené dvojky Cori Gauffovou a Jessicu Pegulaovou.



Ve třetím kole dvouhry je už šest českých tenistek. Muchová a Vondroušová navázaly na včerejší postupy Petry Kvitové, Barbory Krejčíková, Karolíny Plíškové a Lindy Noskové.



Napodobit je může ještě Kateřina Siniaková, jež čelí světové třináctce Beatriz Haddadové Maiaové z Brazílie.