Muchová v deštivém Cincinnati otočila souboj s Kontaovou, Vondroušová vypadla

Minulý týden v Montréalu Karolína Muchová vypadla hned v prvním kole, výhru si v přípravě na US Open připsala až dnes v Cincinnati. Britku Johannu Kontaovou porazila 3-6 7-6 6-2.



Semifinalistka Australian Open Muchová ve čtvrtém gamu čistou hrou ztratila podání, což ji připravilo o první set. Pak už ale o servis nepřišla a vývoj otočila.



Ve druhé sadě, kterou na více než hodinu přerušil déšť, byla úspěšnější v tie-breaku a v rozhodující sadě dominovala. Britské soupeřce povolila jen dvě hry. Zápas zakončila po dvou a půl hodinách hry jedenáctým esem.



V dalším duelu narazí na světovou osmičku Biancu Andreescuovou z Kanady. S vítězkou US Open z roku 2019 se zatím Muchová neutkala.



První vyřazenou Češkou je Markéta Vondroušová. Sokolovská rodačka se po sedmnácti dnech utkala s Belindou Bencicovou, které podlehla v boji o olympijské zlato, a znovu s ní prohrála. Tentokrát neuhrála ani set a padla 3-6 5-7.



Světová jedenáctka byla efektivní v klíčových situacích, proměnila všechny tři brejkboly. Vondroušová sice nastřílela osm es, šest bodů ale darovala soupeřce dvojchybami.



Z pěti českých singlistek se do 2. kola dostaly čtyři. Už včera postoupily Barbora Krejčíková a Petra Kvitová, rovnou do druhého kola byla nasazená bývalá šampionka a čerstvá finalistka z Montréalu Karolína Plíšková.



Kvitová se ve druhém vystoupení utká s Veronikou Kuděrmetovovou (h2h 1-0). Ruská tenistka do soutěže vstoupila hladkou výhrou 6-3 6-2 nad Italkou Jasminou Paoliniovou.



Deblová šampionka z Tokia Krejčíková bude čelit Dajaně Jastremské (h2h 0-0). 21letá Ukrajinka, jež první polovinu sezony nehrála kvůli dopingu, na úvod udolala ve dvou tie-breacích domácí Caty McNallyovou.



Jastremská přerušila sérii čtyř porážek, během utkání ale těžkou kousala velkou podporu publika, které samozřejmě přálo místní rodačce.





Camila Giorgiová po nedělním životním triumfu v Montréalu skončila na další akci WTA 1000 hned v prvním kole. 29letá Italka v něm prohrála dvakrát 2-6 s domácí Jessicou Pegulaovou, které se povedla odveta za semifinále z minulého týdne.



Američanka ve druhém kole vyzve Simonu Halepovou (h2h 0-0). Rumunka si v Cincinnati připsala první výhru od začátku května a následného zranění lýtka. Trojnásobná finalistka zdolala 6-4 3-6 6-1 Polku Magdu Linetteovou.



Viktoria Azarenková porazila 6-2 6-3 Rusku Ljudmilu Samsonovovou a oplatila jí nedávnou porážku z trávy v Berlíně. Ve druhém kole běloruská šampionka z roku 2013 narazí na Američanku Alison Riskeovou (h2h 0-0).