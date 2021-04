Muchová v Madridu suverénně přehrála Qiang Wang, Plíšková otočila duel s Gauffovou

WTA MADRID - Karolína Muchová v prvním kole Mutua Madrid Open snadno přehrála trápící se Qiang Wang, má za sebou úspěšný debut na turnaji a připsala si svou první výhru od senzačního postupu do semifinále Australian Open. Vítězným obratem do turnaje vstoupila Karolína Plíšková, která si poradila s americkou teenagerkou Cori Gauffovou.

Karolína Muchová se po dvou měsících, během nichž léčila natržený břišní sval, na kurty vrátila před deseti dny v hale ve Stuttgartu a hned v prvním kole si zranila záda a ve třech setech podlehla Jekatěrině Alexandrovové.

V Madridu zatím 24letá Češka působí zdravotně v pořádku. Ve svém premiérovém zápase v areálu Caja Mágica přehrála 6-1 6-3 trápící se bývalou světovou dvanáctku Qiang Wang, která si letošní bilanci zhoršila na 4-10.

Muchová měla od začátku utkání pod kontrolou. Favoritka předvedla jediné zaváhání, když za stavu 4-0 ztratila podání a soupeřce dovolila snížit na 2-4. Na postup potřebovala jen 69 minut.

"Jsem ráda, že jsem zápas zvládla ve dvou setech. Myslím, že začátek jsem hrála docela dobře, měla jsem to pod kontrolou, dobře servírovala. Ve druhém setu soupeřka už neměla co ztratit, začala do toho chodit a bylo to těžké ukončit. Já trochu polevila, ale jsem ráda, že jsem to pak doservírovala," řekla Muchová Radiožurnálu.

Muchová si ve druhém kole zahraje s Naomi Ósakaovou. Vítězka posledních dvou grandslamů v prvním letošním zápase na antuce zdolala 7-5 6-2 krajanku a kvalifikantku Misaki Doiovou a zvládla vstup i do svého čtvrtého turnaje v sezoně. Jediný dosavadní souboj loni na generálce před US Open po obratu vyhrála Japonka.

Karolína Plíšková otočila zápas prvního kola s Cori Gauffovou a mladou Američanku po dvouhodinovém boji zdolala 5-7 6-3 6-2.

Šesté nasazené Plíškové nevyšel vstup do zápasu. Častěji chybovala než soupeřka, která hrála na okruhu WTA teprve čtvrtý antukový turnaj v kariéře, a nemohla se spolehnout na podání. Duel zlomila až v polovině druhé sady. V šesté hře sebrala Gauffové podání a na kurtu převzala kontrolu.

Talentované Američance naopak přestal vycházet servis, v úvodu třetího setu kupila dvojchyby, jichž celkem nasbírala dvanáct, a Plíšková brzy vedla 4-0. Gauffová pak sice ještě jednou zahrozila a snížila na 2-4, favorizovaná Češka už ale zápas nepustila.

"Nezačala jsem dobře, ale postupně jsem dokázala najít svůj servis, což bylo klíčové. Doufám, že se moje hra bude dál zlepšovat," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. Sama zapsala devět dvojchyb, které ale částečně vyvážila 13 esy.

O svůj teprve druhý postup do osmifinále turnaje na madridské antuce se semifinalistka z roku 2018 utká s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou, s níž prohrála pouze poslední ze sedmi vzájemných soubojů.

Ve druhém kole tak celkem tři Češky. Už včera z kvarteta českých zástupkyň uspěla jen Petra Kvitová.



Halepová a Sabalenková suverénně zvládly vstup do turnaje

Simona Halepová si na úvod bez ztráty setu poradila s domácí divokou kartou Sarou Sorribesovou, přestože ve druhé sadě ztratila vedení 5-1. Dvojnásobnou šampionku a předloňskou finalistku v dalším kole čeká souboj s Magdou Linetteovou, nebo Saisai Zheng.

Aryna Sabalenková v Madridu na třetí pokus přešla přes první kolo. Nasazená pětka za 66 minut smetla 6-1 6-2 kvalifikantku Věru Zvonarevovou a o osmifinále si zahraje s další ruskou tenistkou Darjou Kasatkinovou.

Viktoria Azarenková ve svém prvním letošním zápase na antuce porazila 7-5 3-6 6-1 Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou. Ve druhém kole běloruská finaistka z let 2011 a 2012 narazí na Američanku Jessicu Pegulaovou (h2h 0-1), které může oplatit vyřazení z letošního Australian Open.