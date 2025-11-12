Musetti přežil famózní řežbu a zamíchal kartami ve skupině. Stále živí šanci na semifinále
Musetti – De Minaur 7:5, 3:6, 7:5
Oba hráči velmi agresivně a ze začátku si snadno dřželi svá podání. K prvnímu brejkbolu se dostal Musetti v sedmé hře, ten ještě ale nevyužil. Udeřil až za klíčového stavu 5:5, kdy využil svou čtvrtou šanci a poprvé získal podání De Minaura. Následně sadu s přehledem dopodával. Získal tak svůj premiérový set na Turnaji mistrů před domácím publikem, které ho hlasitě podporovalo.
Ital na sobě vůbec nedal znát únavu, která z něj byla cítit včera v duelu s Taylorem Fritzem, proti kterému prohrál hladce ve dvou setech. Ta byla zapříčiněná náročnému programu. Musetti totiž do Turína přiletěl hned z podniku v Aténách, kde v sobotu prohrál tříhodinové finále s Novakem Djokovičem a o svém startu na turnaji pro osm nejlepších hráčů sezony se dozvěděl až na poslední chvíli. Právě Srb mu své místo přenechal.
Formu z konce setu si Ital udržel i v začátku druhého dějství. Hned v úvodu však nevyužil dva brejkboly a později za to zaplatil. Australan se dlouho k žádné přílležitosti na příjmu nedostal. Dočkal se až v osmé hře, kdy si vypracoval premiérové dva brejkboly a hned ten první využil. V nátlakové aktivné hře pokračoval i v dalším gamu a vyrovnal na 1:1 na sety.
Délka utkání hrála jasně do karet De Minaurovi a na Musettim se začala podepisovat únava. Ital přišel o servis podruhé v řadě na úvod rozhodujícího setu. Ve čtvrté hře došlo k krátkému přerušení kvůli divákům. Australan i přesto servis uhájil a stále byl lepším hráčem. V dalších dvou gamech na returnu si pokaždé vypracoval brejkbol, ani jeden však nevyužil. Náskok brejku však neztatil. Ustál i osmý game a po neuvěřitelné výměně a esu zvýšil na 5:3.
Situaci si však značně zkomplikoval. Znervórněl, nebyl dost agresivní a zápas nedopodával. Ital po skvělém forhendu srovnal na 5:5 a znovu vypadal plný energie. Nakonec uhrál celkem čtyři gamy v řadě a v rozhodující sadě předvedl parádní otočku, kterou zakončil forhendovým prohozem.
Na domácí půdě v Turíně tak slavil premiérovou výhru a stále má šanci postoupit do semifinále, stejně jako všichni hráči ve skupině Jimmyho Connorse. Ve čtvrtek do čeká duel s Carlosem Alcarazem, který zabojuje o třetí výhru na Turnaji mistrů v řadě, která by mu zaručila, že rok zakončí jako světová jednička. De Minaur je i přes dvě prohry také stále ve hře o postup mezi nejlepší čtyřku. Má však nejsložitější situaci a duel s Fritzem by musel vyhrát.
Musetti tak proti De Minaurovi uspěl počtvrté v řadě poprvé na tvrdém povrchu, kde je Australan nejsilnější. Všechny tři předchozí výhry slavil buď loni na trávě v Queen's Clubu a nebo letos na antuce v Monte Carlu i v Madridu. Před třemi lety v úvodním vzájemném duelu na Australian Open uspěl domácí hráč.
De Minaur tak potvrdil, že se mu rpoti těm nejlepším prostě nedaří. Letos mimo Laver Cupu prohrál všech deset duelů s členy TOP 10 a celkově na ně nestačil už v 16 zápasech v řadě.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře