Můžete mě nenávidět, ale Andrejevová se musí podívat pravdě do očí, tepe Rusku slavný krajan

DNES, 10:00
Bývalá světová jednička Jevgenij Kafelnikov svou krajanku Mirru Andrejevovou (18) po porážce ve třetím kole turnaje v Indian Wells s Kateřinou Siniakovou (29) podrobil ostré kritice. "Musí se podívat pravdě do očí, v tuto chvíli nemá na grandslam, stagnuje."
Mirra Andrejevová v zápase proti Kateřině Siniakové (@ ČTK / AP / John Cordes/Icon Sportswire)

Ve druhém setu byla Andrejevová v zápase proti Siniakové dva body od vítězství v tie-breaku, když vedla 5:4, ale další tři body ztratila a rodačka z Hradce Králové se následně ujala vedení. V rozhodujícím setu se Andrejevová dostala do náskoku 3:2, to ale bylo z její strany vše. Češka se čtyřmi gamy v řadě postarala o překvapivé vítězství a mohla slavit zasloužený postup.

Rodačka z Krasnojarsku přitom vstoupila do turnaje ve velkém stylu, když ve svém úvodním zápase rozdrtila 65. hráčku světa Argentinku Solanu Sierraovou dvakrát 6:0.

V rozhovoru pro ruský web Championat Kafelnikov otevřeně komentoval současnou formu Andrejevové. "Mirra se trápí, to je naprosto jasné. Je zřejmé, že nedělá vůbec žádné pokroky. A to je na celé věci to nejdůležitější a nejsmutnější."

Kafelnikov, který ukončil kariéru v roce 2003, se dlouhodobě nebojí sdílet svůj názor na aktuální dění v tenise. Po prohře Andrejevové s Elinou Svitolinovou ve čtvrtém kole letošního Australian Open uvedl, že s její současnou hrou "nemá šanci stát se světovou jedničkou ani vyhrát grandslam".

"Upřímně, s tím, jak teď hraje, řeknu tohle – můžete mě nenávidět, můžete říkat, co chcete – ale nemá šanci stát se světovou jedničkou ani vyhrát grandslam,“ dodal nyní dvaapadesátiletý Kafelnikov. "Musí se realitě podívat přímo do očí. Opravdu si přeji, aby se zlepšila jako tenistka a vyhrála velké množství grandslamových turnajů, ale k tomu se musí něco změnit," uzavřela ruská legenda.

Maximem talentované Rusky byla zatím pátá příčka, v live žebříčku jí v současné době patří desátá pozice. Na svém kontě má Andrejevová čtyři turnajové triumfy, letos zatím ovládla jeden podnik, když nenašla přemožitelku v Adelaide.

Naštvaná Andrejevová po bolestivé porážce vybuchla. Ničila rakety a nadávala dívákům

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Mantra
11.03.2026 11:28
a já myslel, že byla kritika na ten výlev a von vyfetlo řekne, že osmnáctka nemá na slam
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 11:29
Já nejdřív taky
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 11:14
Taky myslím, že Žeňa přehání. Vždyť je jí osmnáct. V tomhle věku vyhrávalo GS a bylo jedničkou jen minimum hráček...
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.03.2026 10:39
Ten Kafelnikov se nějak rozkecal
A to o něm nebylo roky ani slechu.
Reagovat
PTP
11.03.2026 10:46
Tak trochu Jevgenij Cimrman
Reagovat
SpacialRecognition
11.03.2026 10:33
Já Andrejevu nemam rád, chová se jako nevychovaný spratek, ale kde v jejím věku byla například Kerberová nebo spoustu jiných grandslamových šampionek? Ten tlak na ní v jejím věku musí být enormní, částečně se nedivím, že to psychicky nezvládá.
Reagovat
ipoeta
11.03.2026 11:05
Reagovat

