Můžete mě nenávidět, ale Andrejevová se musí podívat pravdě do očí, tepe Rusku slavný krajan
Ve druhém setu byla Andrejevová v zápase proti Siniakové dva body od vítězství v tie-breaku, když vedla 5:4, ale další tři body ztratila a rodačka z Hradce Králové se následně ujala vedení. V rozhodujícím setu se Andrejevová dostala do náskoku 3:2, to ale bylo z její strany vše. Češka se čtyřmi gamy v řadě postarala o překvapivé vítězství a mohla slavit zasloužený postup.
Rodačka z Krasnojarsku přitom vstoupila do turnaje ve velkém stylu, když ve svém úvodním zápase rozdrtila 65. hráčku světa Argentinku Solanu Sierraovou dvakrát 6:0.
V rozhovoru pro ruský web Championat Kafelnikov otevřeně komentoval současnou formu Andrejevové. "Mirra se trápí, to je naprosto jasné. Je zřejmé, že nedělá vůbec žádné pokroky. A to je na celé věci to nejdůležitější a nejsmutnější."
Kafelnikov, který ukončil kariéru v roce 2003, se dlouhodobě nebojí sdílet svůj názor na aktuální dění v tenise. Po prohře Andrejevové s Elinou Svitolinovou ve čtvrtém kole letošního Australian Open uvedl, že s její současnou hrou "nemá šanci stát se světovou jedničkou ani vyhrát grandslam".
"Upřímně, s tím, jak teď hraje, řeknu tohle – můžete mě nenávidět, můžete říkat, co chcete – ale nemá šanci stát se světovou jedničkou ani vyhrát grandslam,“ dodal nyní dvaapadesátiletý Kafelnikov. "Musí se realitě podívat přímo do očí. Opravdu si přeji, aby se zlepšila jako tenistka a vyhrála velké množství grandslamových turnajů, ale k tomu se musí něco změnit," uzavřela ruská legenda.
Maximem talentované Rusky byla zatím pátá příčka, v live žebříčku jí v současné době patří desátá pozice. Na svém kontě má Andrejevová čtyři turnajové triumfy, letos zatím ovládla jeden podnik, když nenašla přemožitelku v Adelaide.
Naštvaná Andrejevová po bolestivé porážce vybuchla. Ničila rakety a nadávala dívákům
