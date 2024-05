Nadal: Moje poslední Roland Garros? To nemůžu zaručit, nechci si zavírat dveře

Bývalý první hráč světa Rafael Nadal nepotvrdil, že letos startuje na Roland Garros naposledy. Čtrnáctinásobný šampion antukového turnaje v Paříži a vítěz 22 grandslamových titulů sice v minulých týdnech naznačoval, že by mohlo jít o jeho rozlučkovou sezonu, v současnosti ale nechce činit definitivní rozhodnutí. Řekl to na dnešní tiskové konferenci před pondělním utkáním 1. kola proti turnajové čtyřce Alexanderu Zverevovi z Německa.

"Pokud bych vám měl říct, že je to stoprocentně mé poslední Roland Garros, tak se omlouvám, ale neudělám to. Neumím předvídat, co se stane. Doufám, že to chápete," řekl Nadal. "Nechci si definitivně zavírat dveře, protože to je velmi jednoduché. Možná za měsíc a půl řeknu: 'Ok, to stačí a už nemůžu pokračovat'. Dnes ale nemůžu zaručit, že by šlo o mou poslední účast," doplnil.

Sedmatřicetiletý rodák z Manacoru se zúčastní Roland Garros po loňské přestávce, kdy musel oblíbený turnaj vynechat kvůli zranění kyčle. Později chyběl i ve Wimbledonu, na US Open a kvůli svalovým potížím nestartoval ani letos na Australian Open.

Na antuce letos odehrál turnaje v Barceloně, Madridu a Římě. O startu na Roland Garros se rozhodoval do poslední chvíle. "Je pravda, že se nyní cítím lépe. Je to pravděpodobně proto, že jsme udělali určité věci a neustále pracovali na tom, abych sem mohl dorazit ve stavu, v jakém je potřeba," uvedl Nadal.

Kvůli zdravotním potížím klesl španělský tenista v žebříčku až na současné 276. místo a na turnaji startuje díky takzvanému chráněnému žebříčku. V 1. kole ale dostal těžkého soupeře, v repríze předloňského semifinále vyzve semifinalistu z posledních tří ročníků Zvereva. "Je to supertěžké kolo. Možná půjdu na kurt a zopakuju katastrofu z Říma. I to je možnost," řekl Nadal v narážce na poslední porážku 1:6, 3:6 s Polákem Hubertem Hurkaczem.

"Myslím ale na něco jiného. Chci hrát mnohem lépe a dát si šanci být konkurenceschopný. Už jsem proti soupeřům takové úrovně nehrál hodně dlouho, takže tyhle otázky si kladu také. Odpověď ale dostaneme až v pondělí," podotkl Nadal.