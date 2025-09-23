Nadal se stal terčem podvodníků. Nejsem to já, buďte prosím opatrní, varuje tenisová legenda
V současném světě už umělá inteligence natolik pokročila a neustále se zlepšuje, že podvodníci využívají tvář i hlas různých známých osobností k tomu, aby lidi nalákali například k investicím a získali tak jejich peníze.
Další obětí je legendární Nadal. Majitel 22 grandslamových trofejí o tom informoval na svých sociálních sítích a nejen tenisový svět varoval, že se jedná o podvod.
"Ahoj, sdílím tuto výstrahu, což je pro mě na sociálních médiích neobvyklé, ale domnívám se, že je to nutné. Můj tým a já jsme zjistili, že na některých platformách kolují falešná videa vytvořená pomocí umělé inteligence, ve kterých se objevuje osoba, která vypadá a mluví jako já," napsal Španěl.
Zároveň ubezpečuje, že s tím nemá nic společného. "Tato videa propagují investiční tipy nebo nabídky, které nepocházejí ode mě. Jsou součástí klamavé reklamní kampaně. Buďte prosím opatrní. Žádný takový obsah jsem nevytvořil ani neschválil."
Nadal se loni během listopadového finálového turnaje Davisova poháru definitivně rozloučil se svou velmi úspěšnou kariérou. Antukový král sice už skoro rok na tenisové tour nepůsobí, nicméně pořád patří k nejslavnějším sportovcům na světě a mezi největší ikony bílého sportu.
