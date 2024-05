Nadal zřejmě kvůli OH vynechá travnatou část sezony včetně Wimbledonu

Španělský tenista Rafael Nadal zřejmě vynechá travnatou část sezony včetně Wimbledonu, aby se mohl dobře připravit olympijský turnaj v Paříži, který se bude hrát na antuce. Brzy osmatřicetiletý hráč to uvedl po pondělní porážce v prvním kole Roland Garros s Němcem Alexanderem Zverevem.

"Ještě nemůžu potvrdit, jak to bude. Ale vypadá to komplikovaně, přeorientovávat se na trávu, když se na olympiádě bude hrát zase na antuce," řekl novinářům Nadal, kterému v posledních dvou sezonách komplikují kariéru zdravotní potíže. Na Roland Garros, které čtrnáctkrát vyhrál, vypadl v prvním kole poprvé. Stejný areál bude hostit olympijský turnaj na přelomu července a srpna.

Ve Wimbledonu, který vyhrál v letech 2008 a 2010, chyběl už loni vinou zranění. "Musím to probrat s týmem. Potřebuji to posoudit z mnoha směrů. Ale nemyslím si, že by bylo rozumné po tom všem, co mě potkalo, přejít na úplně jiný povrch a pak se vracet na antuku. Teď mám pocit, že to není dobrý nápad," uvedl bývalý první hráč světa, který je momentálně v žebříčku až na 275. místě.

Své zdravotní potíže přirovnal k pobytu v džungli. "Nevíte, co čekat. Jednoho dne se probudím a zjistím, že mě kousl had. Další den tygr," řekl Nadal. Loni téměř celý rok nehrál kvůli problémům s kyčlemi, letos na začátku sezony ho vyřadil ze hry natržený sval.

V Paříži by chtěl usilovat o třetí zlatou olympijskou medaili. V Pekingu v roce 2008 triumfoval ve dvouhře a o osm let později v Riu de Janeiro získal zlato ve čtyřhře. Letos by chtěl v deblu startovat s mladou španělskou hvězdou Carlosem Alcarazem.