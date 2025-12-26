Naprostá nadvláda a šokující závěr. Šwiateková se zapsala do historie grandslamů

V roce 2025 se několikrát přepisovala historie mužského i ženského tenisu. A proto si pojďme před novou sezonou připomenout nejlepší letošní statistiky. Těch bude celkem pět a seznam znovu po roce sestavil web Tennis.com. Dnes se podíváme na výjimečný grandslamový počin hvězdné Igy Šwiatekové (24).
Iga Šwiateková s wimbledonskou trofejí (@ Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia)

V pravém slova smyslu bláznivou sezonu zažila polská superstar Šwiateková. Propady střídala s výbornými výkony, kritiku s chválou. Ta pozitivnější stránka rodačky z Varšavy se ukázala v letošním Wimbledonu, kde si překvapivě došla na do této doby nepříliš oblíbené trávě pro svůj šestý grandslamový titul.

Na turnaji přišla o jediný set – ve druhém kole s Američankou Caty Mcnallyovou. V análech už navždy zůstane zapsaná její finálová demolice Amandy Anisimovové. Nervozitou svázaná Američanka nedokázala uhrát ve svém prvním grandslamovém finále ani game a po necelé hodině hry šla své přemožitelce gratulovat k výhře.

"O tom, že vyhraju Wimbledon, se mi nikdy ani nesnilo. Bylo to pro mě příliš vzdálené,“ přiznala už coby první polská šampionka nejslavnějšího turnaje světa Šwiateková.

Polka se ale postarala ještě o jeden unikát. Její závěrečné dva zápasy v All England Clubu byly, alespoň co se výsledku týká, nejjednoduššími na celém turnaji. V semifinále neměla o moc více práce s Belindou Bencicovou, zápas trval zhruba o 15 minut déle a Švýcarka uhrála dva gamy.

Naprosto ojediněný a mimořádný je ovšem fakt, že Šwiateková vyhrála poslední tři sety na turnaji shodně 6:0. Žádné jiné hráčce se v historii bílého sportu něco takového nikdy nepodařilo.

Výsledky Šwiatekové ve Wimbledonu 2025

Finále: Amanda Anisimovová 6:0, 6:0

Semifinále: Belinda Bencicová 6:2, 6:0

Čtvrtfinále: Ljudmila Samsonová 6:2, 7:5

Osmifinále: Clara Tausonová 6:4, 6:1

Třetí kolo: Danielle Collinsová 6:2, 6:3

Druhé kolo: Caty Mcnallyová 5:7, 6:2, 6:1

První kolo: Polina Kuděrmetovová 7:5, 6:1

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
