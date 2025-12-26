Naprostá nadvláda a šokující závěr. Šwiateková se zapsala do historie grandslamů
V pravém slova smyslu bláznivou sezonu zažila polská superstar Šwiateková. Propady střídala s výbornými výkony, kritiku s chválou. Ta pozitivnější stránka rodačky z Varšavy se ukázala v letošním Wimbledonu, kde si překvapivě došla na do této doby nepříliš oblíbené trávě pro svůj šestý grandslamový titul.
Na turnaji přišla o jediný set – ve druhém kole s Američankou Caty Mcnallyovou. V análech už navždy zůstane zapsaná její finálová demolice Amandy Anisimovové. Nervozitou svázaná Američanka nedokázala uhrát ve svém prvním grandslamovém finále ani game a po necelé hodině hry šla své přemožitelce gratulovat k výhře.
"O tom, že vyhraju Wimbledon, se mi nikdy ani nesnilo. Bylo to pro mě příliš vzdálené,“ přiznala už coby první polská šampionka nejslavnějšího turnaje světa Šwiateková.
Polka se ale postarala ještě o jeden unikát. Její závěrečné dva zápasy v All England Clubu byly, alespoň co se výsledku týká, nejjednoduššími na celém turnaji. V semifinále neměla o moc více práce s Belindou Bencicovou, zápas trval zhruba o 15 minut déle a Švýcarka uhrála dva gamy.
Naprosto ojediněný a mimořádný je ovšem fakt, že Šwiateková vyhrála poslední tři sety na turnaji shodně 6:0. Žádné jiné hráčce se v historii bílého sportu něco takového nikdy nepodařilo.
Výsledky Šwiatekové ve Wimbledonu 2025
Finále: Amanda Anisimovová 6:0, 6:0
Semifinále: Belinda Bencicová 6:2, 6:0
Čtvrtfinále: Ljudmila Samsonová 6:2, 7:5
Osmifinále: Clara Tausonová 6:4, 6:1
Třetí kolo: Danielle Collinsová 6:2, 6:3
Druhé kolo: Caty Mcnallyová 5:7, 6:2, 6:1
První kolo: Polina Kuděrmetovová 7:5, 6:1
