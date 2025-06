Navrátilová o Kvitové: Dominovala jako málokdo, nikdy neztratila eleganci

Petra Kvitová (35) se pomalu chystá na závěr své bohaté tenisové kariéry. Naposledy se tak představí i na blížícím se Wimbledonu, tedy turnaji, kde dvakrát triumfovala a který navždy zůstane zlatým písmem zapsán v její tenisové historii. Právě v souvislosti s blížícím se loučením české šampionky se ozvala i legenda nejpovolanější – Martina Navrátilová (65).

Devítinásobná wimbledonská vítězka, která podle svých slov Kvitovou vždy sledovala s respektem i osobním zaujetím, jí vzdala hold v komentáři pro zahraniční média. „Ze všech turnajů, které Petra odehrála, nejvíc zářila ve Wimbledonu. Na tomhle povrchu předváděla vynikající výkony a její levoruký servis byl na trávě smrtící. Míček se točil do soupeřčina bekhendu a ona to dokázala dokonale využít,“ uvedla Navrátilová.



Kvitová podle ní vždy disponovala komplexním arzenálem. "Měla silné údery, výborný volej, uměla přejít k síti, zahrát slice. Možná nebyla nejrychlejší, ale na trávě se vždy dokázala výborně připravit na každý míč. Byla nepředvídatelná, ale zároveň všestranná. Dominovala jako málokdo jiný, přitom si zachovala jemnost a eleganci ve hře," dodala osmnáctinásobná grandslamová šampionka.



Navrátilová neopomněla ani těžký moment kariéry své krajanky – útok v roce 2016, kdy byla Kvitová napadena a zraněna na levé ruce. I po návratu však dokázala znovu proniknout mezi špičku.

"Ten incident byl neuvěřitelný. Petra dodnes říká, že v některých prstech necítí vše jako dřív. Sama si při hře sundávám prsten, protože to ovlivňuje úchop rakety – a ona nemá cit ve dvou prstech! Nedokážu si představit, jak s tím mohla soutěžit. Ale ona to zvládla," ocenila Navrátilová odhodlání české lvice.



Přestože obě hráčky spojuje český původ, levá ruka a úspěchy na londýnské trávě, Navrátilová si nemyslí, že by ji Kvitová kdy vědomě napodobovala. "Ne, ale určitě si osvojila prvky, které jí seděly. Vyhrála dva grandslamy, má vynikající kariéru a málem byla světovou jedničkou. Kdybychom hrály ve stejné éře, určitě bych proti ní nechtěla nastoupit," dodala s úsměvem a obdivem.