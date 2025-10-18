Nečekaná prohra a komplikace v boji o trůn. Siniaková si další deblové finále nezahraje

DNES, 08:57
WTA NINGBO - Kateřina Siniaková (29) se Su-Wei Hsieh nepotvrdily roli favoritek na probíhající pětistovce v čínském Ningbu a do finále překvapivě nepostoupily. Nasazené jedničky nedotáhly náskok setu a brejku a nakonec s Nicole Melicharovou-Martinezovou a Ljudmilou Samsonovovou prohrály 6:4, 3:6, 6:10. Pro rodačku z Hradce Králové se jedná o komplikaci v boji o post deblové světové jedničky na konci sezony.
Kateřina Siniaková si další finále ve čtyřhře nezahraje (© ČTK / Deml Ondřej)

Hsieh/Siniaková – Melicharová-Martinezová/Samsonovová 6:4, 3:6, 6:10

Favorizované Siniaková a Hsieh rozehrály utkání výborně. Hned po prvním gamu šly do vedení o brejk a náskok si pohlídaly až do konce setu. Stejným způsobem zahájily i další sadu, jenže Melicharová-Martinezová se Samsonovovou dohnaly manko 0:2 a dostaly se do hry.

Američanka s Ruskou začaly mít na kurtu nečekanou převahu a nasazeným jedničkám povolily ve zbytku setu už jen jeden game. Také rozhodující super tie-break byl jasnou záležitostí. Melicharová-Martinezová se Samsonovovou si rychle vypracovaly solidní náskok 5:1, který už nepustily.

Melicharová-Martinezová a Samsonovová ve finále vyzvou Tímeu Babosovou s Luisou Stefaniovou, nebo Ulrikke Eikeriovou s Qianhui Tang.

Siniaková si mohla zahrát už na čtvrtém turnaji v řadě finále. Zatímco na US Open v něm neuspěla, v posledních týdnech kralovala s Barborou Krejčíkovou v Soulu a se Storm Hunterovou na tisícovce ve Wuhanu. Zvýšila tak svůj náskok v čele žebříčku a v boji o post světové jedničky na konci roku.

Ten se ale může snížit (nyní v live žebříčku vede o 622 bodů). Její obvyklá parťačka Taylor Townsendová totiž absolvuje finále v Ósace a mohla by stahovat náskok Siniakové i v dalších týdnech. Američanka sice nemá oficiálně přihlášen už ani jeden turnaj, avšak stejně je na tom i Siniaková, které ještě vypadne 250 bodů za loňský triumf v Guangzhou.

Znovu spojit síly by měly Siniaková s Townsendovou na listopadovém Turnaji mistryň v Rijádu, kde loni došly do finále. Pokud se ani jedna před závěrečným vrcholem sezony nikde nepředstaví, je dost reálné, že rodačka z Hradce Králové na trůnu přezimuje.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
aligo
18.10.2025 10:31
Říkáme to tu už dlouho, že tenisportal je v poslední době bulvár, co se nadpisů a i článku týče... Byli jsme nezýváni přecitlivělými.. Konečně se někdo z tenistů ozval Snad si to redakce uvědomí a vrátí se k původním faktickým článkům a titulkům
life2013
18.10.2025 10:29
Katko, nebuď smutná, i tak jsi extra třída! Vybírej spoluhráčky opatrně. A ještě bych tě chtěla někdy vidět ve smíšené s Holanďanem. Moc krásný pár!
pantera1
18.10.2025 10:32
Jj, s Holanďanem jlm to sekne, třeba se dočkáme
Ondřej.Jirásek
18.10.2025 10:26
Nečekal jsem, že to Katku takhle rozhodí ten titulek. Jdu to upravit a napíšu jí.
The_Punisher
18.10.2025 10:11
Hrály spolu podruhé v životě. Prostě to nevyšlo. Za me super, že se Katka alespoň na tento turnaj zaměřila pouze na debl. Signál, ze ji na tom alespoň trošičku záleží.
Trojchyba_Mat
18.10.2025 10:09
Lol, Katka si to přečetla a je pěkně nespokojena, Ondro
Reagovat
com
18.10.2025 10:19
smile
aligo
18.10.2025 10:31
nedivím se
jorgge98
18.10.2025 10:07
Katka si tento clanek dala na instagram do stories, bacha
Vlastne se ji nedivim, vyhrava co muze, a krach!
Kuba4Win
18.10.2025 10:15
aligo
18.10.2025 10:31
Otmar
18.10.2025 10:01
Porážkou nejsem překvapen. Martinez a Samson jsou obě střelkyně a dokázaly rozstřílet technickou a nedůraznou hru Hsieh od BL. Řekněme si rovnou, že Katka taky neperlila a tak výsledek se dal očekávat. Hsieh i Katka odvedou více práce na síti naž od BL, navíc Taylor i Storm se do toho umí opřít podstatně víc. Rozdíl nebyl velký, ale byl citelný!Výsledek považuju za logický!
3ryba16
18.10.2025 09:37
My Ti ale stejně fandíme dál, jsi naše holka a my Tě máme rádi! A neboj, zas' bude líp. Každý den přece ani slunce nesvítí.
com
18.10.2025 09:04
Mac
18.10.2025 09:34
dyk vo nic nejde, pár drobnejch a nějaký #1 deblu, který nikoho nezajímá... kačka už má vydělano, je holka na vdavani...
Hellnatty
18.10.2025 10:16
