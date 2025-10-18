Nečekaná prohra a komplikace v boji o trůn. Siniaková si další deblové finále nezahraje
Hsieh/Siniaková – Melicharová-Martinezová/Samsonovová 6:4, 3:6, 6:10
Favorizované Siniaková a Hsieh rozehrály utkání výborně. Hned po prvním gamu šly do vedení o brejk a náskok si pohlídaly až do konce setu. Stejným způsobem zahájily i další sadu, jenže Melicharová-Martinezová se Samsonovovou dohnaly manko 0:2 a dostaly se do hry.
Američanka s Ruskou začaly mít na kurtu nečekanou převahu a nasazeným jedničkám povolily ve zbytku setu už jen jeden game. Také rozhodující super tie-break byl jasnou záležitostí. Melicharová-Martinezová se Samsonovovou si rychle vypracovaly solidní náskok 5:1, který už nepustily.
Melicharová-Martinezová a Samsonovová ve finále vyzvou Tímeu Babosovou s Luisou Stefaniovou, nebo Ulrikke Eikeriovou s Qianhui Tang.
Siniaková si mohla zahrát už na čtvrtém turnaji v řadě finále. Zatímco na US Open v něm neuspěla, v posledních týdnech kralovala s Barborou Krejčíkovou v Soulu a se Storm Hunterovou na tisícovce ve Wuhanu. Zvýšila tak svůj náskok v čele žebříčku a v boji o post světové jedničky na konci roku.
Ten se ale může snížit (nyní v live žebříčku vede o 622 bodů). Její obvyklá parťačka Taylor Townsendová totiž absolvuje finále v Ósace a mohla by stahovat náskok Siniakové i v dalších týdnech. Američanka sice nemá oficiálně přihlášen už ani jeden turnaj, avšak stejně je na tom i Siniaková, které ještě vypadne 250 bodů za loňský triumf v Guangzhou.
Znovu spojit síly by měly Siniaková s Townsendovou na listopadovém Turnaji mistryň v Rijádu, kde loni došly do finále. Pokud se ani jedna před závěrečným vrcholem sezony nikde nepředstaví, je dost reálné, že rodačka z Hradce Králové na trůnu přezimuje.
