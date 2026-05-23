Nečekaná šampionka. Navarrová nadělila favoritce kanára, ve Štrasburku slaví triumf
Mboková – Navarrová 0:6, 7:5, 2:6
Téměř tři hodiny bojovala o postup do finále Mboková s Rumunkou Jaqueline Cristianovou. A v úvodu finálového boje jako by Kanaďanka ještě vyklepávala z nohou únavu z těžkého semifinálového boje. Navarrová byla od úvodních míčů mnohem agresivnější a jistější hráčkou, Mbokové prolomila hned její úvodní podání, brejk následně i přes dvě brejkbolové hrozby potvrdila a šla do vedení 3:0.
Neuvěřitelně dlouhý game nabídla čtvrtá hra. Fanoušci byli svědky hned dvanácti shod a osmi brejkbolových šancí Mbokové, ta ale ani jednu nevyužila a stav utkání byl jednoznačný 4:0. Americká tenistka už výborně rozjetou sadu nepustila, favoritce nedovolila ani game a za 39 minut šla do vedení 1:0 na sety.
Mboková svou první hru získala hned v úvodním gamu druhé sady, kdy prolomila soupeřčino podání. Brejk ale potvrdit nedokázala, nevyhrála si ani svůj čtvrtý servis v zápase a bylo vyrovnáno. Do kritické situace se vítězka z Montrealu z loňského roku dostala v šesté hře, kdy znovu přišla o podání a ztrácela už 2:4. Američanka ale psychickou výhodu nevyužila. Do konce sady dvakrát přišla o servis a druhé dějství ztratila 5:7.
Bývalá osmá tenistka světa se však nenechala nepovedeným závěrem druhé sady zlomit. Ve třetím setu si Američanka na svém podání počínala naprosto suverénně. V úvodních třech gamech na servisu ztratila jediný fiftýn, sama naopak byla na returnu mnohem nebezpečnější hráčkou.
Ve druhém gamu Mboková ještě ztrátě svého servisu zabránila, když odvrátila brejkovou hrozbu. O chvíli později už ale byla bez šance, Navarrová uspěla na příjmu a šla do vedení 4:1. Zbytky naděje Kanaďanka udržela v šesté hře, kdy znovu musela hodně tvrdě bojovat o udržení podání, přesto dokázala snížit na rozdíl dvou gamů.
Hned v následující hře měla dokonce šanci na návrat do utkání, Navarrová však stav 15:40 vyřešila a utkání po dvou hodinách a 21 minutách dovedla do vítězného konce 6:0, 5:7 a 6:2. Navarrová si tak připsala třetí kariérní titul a v žebříčku se posune na 25. příčku.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Štrasburku
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
upřímně prohra hrozila v každém zápase, zejména na začátku turnaje
letošní sezóna jedna velká katastrofa, 7x vypadnutí v 1k, 5/11 před turnajem a najednou dalších 5 výher v řadě
bohužel nejsou známy detaily, proč skoro dva měsíce nehrála, ale léčila prý nějaké bolístky, které mohly ovlivňovat její nedávné výkony, snad je už plně v pořádku
bohužel 5+ kg nahoru, což je pro její styl založený na pohybu sebevražedné
Navaro není fanouškem sítí (publikuje pouze reklamní věci), takže se s fanoušky nebaví o svém životě jako např. Vondroušová nebo Gauff, které neustále používají omletou frázi o duševním zdraví, což je heslo dnešní mladé generace (BTW psychické problémy mají zejména lidé používající sítě, vědecky dokázáno)
3 titul v kariéře (finále 3:0) a k tomu 3. kanár v řadě
opět se mohla skandovat
Emma, Emma,
nikdo na ni nemá!
nejvíc kritické bylo QF s Zhang, na kterou neumí (dosud 0:3), Zhang dokonce podávala na vítězství v zápase, ale Navarro tyto situace zvládá, a od 3. setu QF téměř dominovala ve zbytku turnaje
vyřadila i dvě mladé komety z top 20 (Jovič, Mboko), pro které antuka není hlavním povrchem
mám dojem, že Navarro trochu upravila taktiku, snaží se hrát více aktivně, čímž dokáže dostat soupeřky pod větší tlak a donutit je k chybám
člověk se vždy o bojí o servis gemy, na returnu je větší klid (zisk 33 brejků v turnaji)
vsadím se, že tolik pozápasových rozhovorů si užil i Vlk, který zbožňuje její jižanský přízvuk
jedna vlaštovka jaro nedělá, ale snad se blýská na lepší časy
na RG ve 2k opět čeká Jovič
jedeme dál
https://www.youtube.com/watch?v=NsW4wAq3VtE&t=13s
Aspoň může Sáru utěšit, že prohrála s vítěukou.
Kéž by si podobně proti Mboko vedla i Nikola Bartůnková ...
Takýto skvelý návrat som nečakal
Jsem zvedava