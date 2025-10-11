Nečekaný zkrat Sabalenkové. Ve Wuhanu zahodila vedení 5:2 a přišla o neporazitelnost
Sabalenková – Pegulaová 6:2, 4:6, 6:7
Sabalenková sice ztratila servis v úvodním setu hned dvakrát, jiný game však neztratila a první sadu ovládla. Ve druhém dějství už se hra více vyrovnala. Pegulaová dovolila Bělorusce získat jediný brejkbol, ten sice světová jednička využila, ale dvakrát na podání zaváhala a Američanka bitvu vyrovnala.
Rozhodující sadu začala lépe Sabalenková, náskok brejku sice neudržela a dovolila soupeřce srovnat na 2:2. Od té chvíle obhájkyně titulu získala tři hry v řadě a o dvě hry později podávala na postup. Na servisu však selhala a předvedla naprosté selhání. Prohrála celkem čtyři gamy, a dokonce Pegulaovou pustila k mečbolům. Závěrečné drama ale dotáhla do tie-breaku. V tom však úplně odpadla a prohrála ho poměrem 2:7.
Ve Wuhanu tak přišla o neporazitelnost až v 21. duelu. V nedělním finále mohla zaútočit na zdejší čtvrtý titul. Pegulaová, která všechny čtyři zápasy na turnaji zvládla až ve třech setech, tak zaručila čistě americké finále s Gauffovou.
Nad světovou trojkou vede ve vzájemné bilanci 4:2. Naposledy se potkaly před rokem ve skupině na Turnaji mistryň v Rijádu, kde ale Pegulaová uhrála pouhých pět her. Gauffová zde následně triumfovala.
Doufám že jí dobrá forma vydrží ještě jeden zápas a ve finále smázne i Gauffovou ...