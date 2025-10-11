Nečekaný zkrat Sabalenkové. Ve Wuhanu zahodila vedení 5:2 a přišla o neporazitelnost

DNES, 15:23
Aktuality 6
WTA WUHAN - Aryna Sabalenková (27) na podniku WTA 1000 ve Wuhanu svou neporazitelnost neprodloužila a podlehla až v 21. utkání. Světová jednička předvedla ve třetím setu nečekané selhání za stavu 5:2 a prohrála po bitvě 6:2, 4:6, 6:7 s Jessicou Pegulaovou (31), která ve finále vyzve krajanku Coco Gauffovou (21).
Profily hráčů
Pegula Jessica
Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková si ve Wuhanu o čtvrtý titul nezahraje (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hu Yuanjia)

Sabalenková – Pegulaová 6:2, 4:6, 6:7

Sabalenková sice ztratila servis v úvodním setu hned dvakrát, jiný game však neztratila a první sadu ovládla. Ve druhém dějství už se hra více vyrovnala. Pegulaová dovolila Bělorusce získat jediný brejkbol, ten sice světová jednička využila, ale dvakrát na podání zaváhala a Američanka bitvu vyrovnala.

Rozhodující sadu začala lépe Sabalenková, náskok brejku sice neudržela a dovolila soupeřce srovnat na 2:2. Od té chvíle obhájkyně titulu získala tři hry v řadě a o dvě hry později podávala na postup. Na servisu však selhala a předvedla naprosté selhání. Prohrála celkem čtyři gamy, a dokonce Pegulaovou pustila k mečbolům. Závěrečné drama ale dotáhla do tie-breaku. V tom však úplně odpadla a prohrála ho poměrem 2:7.

Ve Wuhanu tak přišla o neporazitelnost až v 21. duelu. V nedělním finále mohla zaútočit na zdejší čtvrtý titul. Pegulaová, která všechny čtyři zápasy na turnaji zvládla až ve třech setech, tak zaručila čistě americké finále s Gauffovou.

Nad světovou trojkou vede ve vzájemné bilanci 4:2. Naposledy se potkaly před rokem ve skupině na Turnaji mistryň v Rijádu, kde ale Pegulaová uhrála pouhých pět her. Gauffová zde následně triumfovala.

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
com
11.10.2025 15:51
smile ale kdyby bylo v nadpisu Nečekaný zvrat, tak bych přihodil pár zvratků
Reagovat
Kandinsky1
11.10.2025 15:48
Moc hezky Pegu
Reagovat
tommr
11.10.2025 15:37
Pegula taky chytla nerva když podávala na zápas za stavu 6:5 a udělala 4 dvojchyby. To se vidí opravdu jen málokdy obzvláště když předtím neudělala za celej zápas ani jednu. Naštěstí jí to nezlomilo a v TB už pak dominovala ... smile
Doufám že jí dobrá forma vydrží ještě jeden zápas a ve finále smázne i Gauffovou ...
Reagovat
frenkie57
11.10.2025 15:47
V tom 12 gemu to od Peguly vypadalo, jako by podávala na vítězství poprvé. Fakt jí ty nervy úplně ochromily ruku. Naštěstí těch dvojchyb nemusela nakonec litovat, TB byl od ní velice povedený a ve finále je zaslouženě.
Reagovat
The_Punisher
11.10.2025 15:50
Taky ji titul preji
Reagovat
bardunek666
11.10.2025 15:30
Tak Jess, vyhraj to!!!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist