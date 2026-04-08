Neexistuje nikdo, kdo by mě mohl překvapit něčím, co nevím, hlásil Medveděv před ostudou

DNES, 19:30
Téma 5
Bývalá světová tenisová jednička Daniil Medveděv (30) utrpěl nejhorší porážku své kariéry. S Italem Matteem Berrettinim (29) utržil v Monte Carlu dva kanáry, což se mu stalo mezi profesionály poprvé v životě. Na jeho krachu se dalo pohádkově vydělat.
Profily hráčů
Medvedev Daniil
Daniil Medveděv v nepovedeném zápase s Mateem Berrettinim (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Medveděv má přitom solidní rok, letos už vyhrál dva turnaje v Dubaji a v Brisbane a v žebříčku ATP mu patří 10. příčka. Před 25 dny zdolal v semifinále Indian Wells světovou jedničku Carlose Alcaraze. Byl jasným favoritem.

Je sice známé, že je oranžová drť jeho nejslabším povrchem, ovšem před startem podniku v evropském centru hazardu prohlašoval: "V minulých letech jsem se naučil, jak na antuce hrát. Víc chápu její zákonitosti. Neexistuje nikdo na světě, kdo by mě mohl překvapit něčím, co nevím," vykládal nadřazeně.

Poslechněte si článek také v audioverzi

Za jeho domýšlivost jej nyní ztrestal Berrettini. Přitom před letošním rokem, v němž už Medveděv inkasoval čtyři kanáry, jej naposledy svému soupeři povolil před dlouhými šesti lety. V zápase vypsali bookmakeři na jeho vítězství kurz kolem 1,4. Na to, že prohraje první set 0:6, byla naopak pravděpodobnost závratných 100:1.

O 80 příček v pořadí ATP níž postavený Ital nechal svému slavnějšímu sokovi v celém druhém setu jen sedm míčků! Procentuální úspěšnost Medveděvova prvního podání byla jen 36 %. Hrál tak špatně, že jej někteří fanoušci na sítích podezřívají z toho, že snad musel kazit schválně. Za kompletní duel zvládl jen tři vítězné balony. Labilní tenista několikrát rozmlátil vzteky raketu. Mimochodem jich rozbil za duel víc, než vyhrál gamů...

Sázkové kanceláře v tenise nevypisují příležitosti na kompletní přesný výsledek zápasu. Omezují se na poměr setů (např. 2:0), případně počet gamů. Jedině Fortuna v Česku dává sázkařům možnost vsadit si před utkáním exaktní skóre, a to jen v prvním setu. Sestavit všechny varianty přesného výsledku znamená vypsat kombinace desítek možností.

Přesto pokud na světě existuje nějaká společnost, která se do toho pustila, zápas s přesným skóre 6:0, 6:0 by měl podle odhadů odborných webů kurz od 2000:1 k 5000:1. Vzhledem k tomu, že Ital byl jasným outsiderem, blížil by se v jeho případě k horní hranici…

Berrettini se stal prvním hráčem po 10 letech (a pátým od premiérového zveřejnění žebříčku ATP v roce 1973), kdo vyprovodil člena světové desítky dvěma kanáry. Naposledy byl takto pokořen Tomáš Berdych na antuce v Římě. "Byl to jeden z nejlepších výkonů mé kariéry," plesal wimbledonský finalista z roku 2021. "Za celý zápas jsem zkazil tak tři údery," usmíval se.

Jako druhému v historii Masters, která se píše od roku 1990, se mu povedlo postoupit do osmifinále bez ztráty jediné hry. V prvním kole mu totiž za stavu 4:0 v úvodní sadě vzdal Španěl Roberto Bautista Agut. Australan Lleyton Hewitt zahájil v roce 2002 turnaj v Cincinnati 17 vítěznými gamy v řadě. Co na to Berrettini, jenž se v příštím kole utká s vítězem duelu Fonseca – Rinderknech?

Medveděv – Berrettini 0:6, 0:6

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Křiklan, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
Patik
08.04.2026 19:51
Mateo ... nech hlásia tvoje meno po celom svete..mimoriadne intergalakticky výkon.. prehral si ho v každom aspekte hry o parníky vyššie Danil vzdoroval celou svojou vôľou bojoval o každý fiftin akoby natom závisel jeho život ..holt nestačilo to ..pevne dúfam že ho táto prehra na jeho obľúbenom turnaji a povrchu blízkom jeho srdcu nepoznaci do zvyšku sezony.. sláva Mateovi súperi majte sa na pozore Mateo totižto entered to chat.
Reagovat
Nola
08.04.2026 19:50
vcera prehral v kasine riadny balik, tak si dnes vsadil, aby rodina nezistila velky pohyb na ucte
Reagovat
com
08.04.2026 19:41
ruský tlučhuba
Reagovat
Nola
08.04.2026 19:50
donedavna tvoj velky favorit
Reagovat
Patik
08.04.2026 20:03
Možno..ale aj grandslamový víťaz a bývalá svetová jednotka.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele
TOPlist