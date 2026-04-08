Neexistuje nikdo, kdo by mě mohl překvapit něčím, co nevím, hlásil Medveděv před ostudou
Medveděv má přitom solidní rok, letos už vyhrál dva turnaje v Dubaji a v Brisbane a v žebříčku ATP mu patří 10. příčka. Před 25 dny zdolal v semifinále Indian Wells světovou jedničku Carlose Alcaraze. Byl jasným favoritem.
Je sice známé, že je oranžová drť jeho nejslabším povrchem, ovšem před startem podniku v evropském centru hazardu prohlašoval: "V minulých letech jsem se naučil, jak na antuce hrát. Víc chápu její zákonitosti. Neexistuje nikdo na světě, kdo by mě mohl překvapit něčím, co nevím," vykládal nadřazeně.
Poslechněte si článek také v audioverzi
Za jeho domýšlivost jej nyní ztrestal Berrettini. Přitom před letošním rokem, v němž už Medveděv inkasoval čtyři kanáry, jej naposledy svému soupeři povolil před dlouhými šesti lety. V zápase vypsali bookmakeři na jeho vítězství kurz kolem 1,4. Na to, že prohraje první set 0:6, byla naopak pravděpodobnost závratných 100:1.
O 80 příček v pořadí ATP níž postavený Ital nechal svému slavnějšímu sokovi v celém druhém setu jen sedm míčků! Procentuální úspěšnost Medveděvova prvního podání byla jen 36 %. Hrál tak špatně, že jej někteří fanoušci na sítích podezřívají z toho, že snad musel kazit schválně. Za kompletní duel zvládl jen tři vítězné balony. Labilní tenista několikrát rozmlátil vzteky raketu. Mimochodem jich rozbil za duel víc, než vyhrál gamů...
Sázkové kanceláře v tenise nevypisují příležitosti na kompletní přesný výsledek zápasu. Omezují se na poměr setů (např. 2:0), případně počet gamů. Jedině Fortuna v Česku dává sázkařům možnost vsadit si před utkáním exaktní skóre, a to jen v prvním setu. Sestavit všechny varianty přesného výsledku znamená vypsat kombinace desítek možností.
Přesto pokud na světě existuje nějaká společnost, která se do toho pustila, zápas s přesným skóre 6:0, 6:0 by měl podle odhadů odborných webů kurz od 2000:1 k 5000:1. Vzhledem k tomu, že Ital byl jasným outsiderem, blížil by se v jeho případě k horní hranici…
Berrettini se stal prvním hráčem po 10 letech (a pátým od premiérového zveřejnění žebříčku ATP v roce 1973), kdo vyprovodil člena světové desítky dvěma kanáry. Naposledy byl takto pokořen Tomáš Berdych na antuce v Římě. "Byl to jeden z nejlepších výkonů mé kariéry," plesal wimbledonský finalista z roku 2021. "Za celý zápas jsem zkazil tak tři údery," usmíval se.
Jako druhému v historii Masters, která se píše od roku 1990, se mu povedlo postoupit do osmifinále bez ztráty jediné hry. V prvním kole mu totiž za stavu 4:0 v úvodní sadě vzdal Španěl Roberto Bautista Agut. Australan Lleyton Hewitt zahájil v roce 2002 turnaj v Cincinnati 17 vítěznými gamy v řadě. Co na to Berrettini, jenž se v příštím kole utká s vítězem duelu Fonseca – Rinderknech?
Medveděv – Berrettini 0:6, 0:6
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře