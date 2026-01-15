Nejhorší možný los pro Plíškovou! V Melbourne se o návrat pokusí proti neoblíbené Stephensové

DNES, 09:50
Aktuality 7
Po rozlosování kvalifikantek se svou soupeřku dozvěděla i Karolína Plíšková (33). Česká hráčka však rozhodně radost nemá, jelikož schytala pro ni nejtěžší možnou protivnici. Svůj návrat na Australian Open odstartuje proti neoblíbené Sloane Stephensové. S Američankou, která se nyní rozehrála v kvalifikaci, v sedmi vzájemných utkáních uspěla pouze jednou.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Stephens Sloane A.
Karolínu Plíškovou čeká v Melbourne hned na úvod neoblíbená soupeřka (@ @ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Plíšková v úvodu nové sezony, kdy se po více než roce chtěla vrátit na nejvyšší okruh WTA, schytává jednu ránu za druhou. Po odletu do Austrálie měla v plánu odehrát generálky na pětistovkách v Brisbane a v Adelaide. Na té první však v rozcvičce pár minut před zápasem ucítila bolest v lýtku a musela odstoupit. Následně se odhlásila i z dalšího přípravného podniku, aby byla fyzicky připravená na Australian Open.

Ani první grandslam sezony pro ni však nezačal ideálně a to do něj ještě ani nenastoupila. Po dnešním losu se dozvěděla, že turnaj začne proti jedné z úspěšných kvalifikantek. K jejímu neštěstí však dostala tu nejméně oblíbenou z nich. V prvním kole se utká s bývalou světovou trojkou Stephensovou. S Američankou už se v minulosti utkala sedmkrát a uspět dokázala pouze jednou před osmy lety na antuce v Madridu.

Vítězka US Open z roku 2017 za sebou má sice jedno z nejhorších období kariéry, během kterého prohrála 13 utkání v řadě, v Melbourne se však rozehrála ke skvělým výkonům. První výhru od Wimbledonu 2024 si připsala v úvodním kole kvalifikace proti Češce Barboře Palicové a následně zvládla i další dva duely.

Plíšková se po zranění na kurty vrátila už loni na podzim, kdy odehrála první zápasy od předloňského US Open. Na podniku WTA 125 v Portugalsku začala vydřenou výhrou a padla ve druhém kole. Na stejně velkém turnaji v tureckém Samsunu se loučila hned po prvním zápase.

Přijatelný los až do osmifinále pro Noskovou i Menšíka

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
milik254
15.01.2026 10:58
Aspoň ušetří síly na Kluž, kam dostala do WC
Reagovat
darek.vrana
15.01.2026 10:46
Co to je za nesmysl? Vždyť mohla hrát proti Sabalence nebo Swiatek a teď má hráčku, která prohrála 13x v řadě. To je snad nejlepší možný los, ne??
Reagovat
darek.vrana
15.01.2026 10:49
Aha, už chápu, nejhorší z kvalifikantek. Ale stejně mi to teda nepřijde jako něco hrozného.
Reagovat
Blondie
15.01.2026 10:34
Jaj, ale vždyť Sloane je herně na dně, ne? Je to úplně jiná hráčka než ta, co byla pro KP hrozbou.
Reagovat
lvicek
15.01.2026 10:06
Sloane teď po té dlouhé šňůře proher nějaké WO určitě ocení.
Reagovat
Kapitan_Teplak
15.01.2026 10:04
Vždyť je jedno proti komu to skrečne.
Reagovat
SpacialRecognition
15.01.2026 09:55
Tak ale zase, je dost možné, že by prohrála i sjakoukoliv jinou kvalifikantkou. Letos ještě nehrála, odhlašovala se pro zranění.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist