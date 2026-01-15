Nejhorší možný los pro Plíškovou! V Melbourne se o návrat pokusí proti neoblíbené Stephensové
Plíšková v úvodu nové sezony, kdy se po více než roce chtěla vrátit na nejvyšší okruh WTA, schytává jednu ránu za druhou. Po odletu do Austrálie měla v plánu odehrát generálky na pětistovkách v Brisbane a v Adelaide. Na té první však v rozcvičce pár minut před zápasem ucítila bolest v lýtku a musela odstoupit. Následně se odhlásila i z dalšího přípravného podniku, aby byla fyzicky připravená na Australian Open.
Ani první grandslam sezony pro ni však nezačal ideálně a to do něj ještě ani nenastoupila. Po dnešním losu se dozvěděla, že turnaj začne proti jedné z úspěšných kvalifikantek. K jejímu neštěstí však dostala tu nejméně oblíbenou z nich. V prvním kole se utká s bývalou světovou trojkou Stephensovou. S Američankou už se v minulosti utkala sedmkrát a uspět dokázala pouze jednou před osmy lety na antuce v Madridu.
Vítězka US Open z roku 2017 za sebou má sice jedno z nejhorších období kariéry, během kterého prohrála 13 utkání v řadě, v Melbourne se však rozehrála ke skvělým výkonům. První výhru od Wimbledonu 2024 si připsala v úvodním kole kvalifikace proti Češce Barboře Palicové a následně zvládla i další dva duely.
Plíšková se po zranění na kurty vrátila už loni na podzim, kdy odehrála první zápasy od předloňského US Open. Na podniku WTA 125 v Portugalsku začala vydřenou výhrou a padla ve druhém kole. Na stejně velkém turnaji v tureckém Samsunu se loučila hned po prvním zápase.
Přijatelný los až do osmifinále pro Noskovou i Menšíka
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře