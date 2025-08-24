Nejvyšší úroveň v tenise? Podívejte se na Alcaraze, má jasno Fritz
Z losu, který mu přidělil Navu, Fritz příliš nadšený nebyl. "Není moc zábavné proti němu hrát, v prvním kole je to nebezpečný soupeř. Má skvělý servis, tvrdě odpaluje míč a je těžké mu ho prolomit. V zápase toho moc nekontroluji, on je první, kdo zaútočí a získá spoustu výměn," uvedl Fritz.
Podle světové čtyřky je první kolo grandslamu vždy výzvou. "Jste nervózní, musíte se probojovat prvním setem, pak si můžete trochu odpočinout a hrát lépe. Jsem rád, že jsem právě toto zvládl – pak už jsem se cítil mnohem lépe a bylo to znát."
Na otázku, kdo je lepší, Sinner nebo Alcaraz, odpověděl diplomaticky: "Sinner je konzistentnější, ale nejvyšší úroveň, jakou v tenise můžete vidět, je, když hraje Alcaraz ve formě."
Kaliforňan promluvil i o svém přátelství s Francesem Tiafoem. "Tiafoe je jeden z mých nejlepších přátel. Nejlépe náš vztah vystihuje to, že se dokážeme hodně smát sami sobě. Vždy si z toho druhého děláme legraci."
Fritz se vyjádřil i k nasazování zápasů na kurty. "Loni jsem požádal o Armstronga, bylo snazší získat denní termín. Letos jsem si vybral zápas podle času, ne podle kurtu. Ale mám na Armstrongovi dobrou bilanci a kurt se mi líbí."
Nejvýše postavený americký tenista si užívá i atmosféru letošního ročníku. "Je skvělé cítit podporu domácích fanoušků. Motivuje mě to, ale také trochu zvyšuje tlak."
Na závěr Fritz zdůraznil, že pro něj jsou důležité nejen výsledky, ale i pocit ze hry. "Moje letošní travnatá sezona mi dala větší sebevědomí než loňský US Open. Věřím si, a to i v zápasech, kdy můj výkon není úplně nejlepší."
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře