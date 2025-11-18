Nemá cenu si stěžovat, slíbená je prý policejní eskorta, hlásí Češi k brzkému začátku
"V tenise si nemůžeme moc vybírat. Někdy hrajeme pozdě večer, někdy brzy ráno. Samozřejmě není úplně obvyklé začínat daviscupové zápasy takhle brzo ráno," řekl Jiří Lehečka, který plní roli české jedničky. "I zápasy na tour začínají minimálně v 11, někdy i ve 12. Desátá je doopravdy brzo. Naštěstí jsme ale měli dost času si zvyknout, jak to tady chodí. Naučit se všechny cesty na centrální kurt a tak. Začátek zápasu je jedna z věcí, která byla jasně daná dopředu," uvedl Lehečka.
Zatímco ve středu se stejně jako v úterý odehraje v Boloni jen jedno čtvrtfinále, ve čtvrtek jsou na programu dvě. Po utkání Česka se Španělskem se v hale Bologna Fiere uskuteční ještě duel mezi Německem a Argentinou.
"Ranní člověk je málokdo. Ale na challengerech a futurech se začíná v deset. Je to něco, na co se dá v pohodě připravit. Pro tenistu sice není úplně optimální začínat v deset, ale pro obě strany to je stejné. Možná to bude i pro nás menší výhoda, protože když Španělé večeří klidně v devět, deset, tak asi ranní ptáčata nebudou," poznamenal další český reprezentant Tomáš Macháč.
Dopolednímu zápasu musí tým uzpůsobit i harmonogram. Odlišně se musí plánovat i cesta z hotelu a počítat v Boloni s případnými zácpami. "Už jsme zažili, když jsme jeli na jeden trénink v devět ráno. Člověk počítá s nějakým časem, ale než se dostal z hotelu do haly, tak z předpokládaných dvaceti minut byla hodina," řekl kapitán Tomáš Berdych.
"Když si člověk vymyslí zápas v deset, tak by měl garantovat nějaký čas. Kdyby mi někdo řekl, že ve všední den je hotel hodinu cesty, tak v životě nekývnu na to, že v tom hotelu budu bydlet, když vím, že nás ve čtvrtek čeká zápas v deset ráno. Nějakým stylem se to snad řeší, uvidíme. Prý je slíbená nějaká policejní eskorta. Tohle bude asi jedna ze zajímavých věcí," uvedl Berdych.
Rozehrávku mají tenisté naplánovanou od 8:45 do 9:30. Hrát se bude od 10:00. "Je otázka, jestli ten hráč, co bude hrát první, bude chtít hrát až do těch 9:30, nebo jak těch 45 minut využijeme. Na všechno si musíme sednout. Ale nevybavuju si turnaj, který by začínal v deset hodin. Když se podíváme na grandslamy, tak kromě Wimbledonu všechny začínají v 11, což si myslím, že je přijatelný čas. Kluci na to ne, že nejsou zvyklí, protože chodí trénovat dopoledne, ale myslím, že ta desátá je hodně ostrý start," prohlásil Berdych.
Brzká hodina se může také promítnout na návštěvnosti zápasu. "Všichni víme, jak jsme řešili časy, když jsme v pátek začínali Davis Cup (ve starém formátu), jestli začneme ve dvě nebo ve tři, aby tam byli lidi. A tady mluvíme o tom, že první zápas ve čtvrtfinále začíná v deset. To podle mě lidi ani nebudou chápat, co se děje. Navíc už v půl jedné může být také hotovo. Ale dobře, patří to k tomu a nemá cenu si na to stěžovat. Prostě to bereme, jak to je. Zkusíme se na to připravit," doplnil Berdych.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře