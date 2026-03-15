Nepříjemná zpráva. Češky dál kosí zranění, tři naše hvězdy přijdou o Masters v Miami
Sunshine Swing složený z Indian Wells a Miami patří k nejoblíbenějším a nejprestižnějším částem tenisové sezony. Plíšková, Vondroušová i Krejčíková ale bohužel mají smůlu a v tomto období se nepředstaví ani na druhém podniku na Floridě.
Plíšková se na začátku sezony vrátila po dlouhé zdravotní pauze na hlavní okruh a nadále sbírá zdravotní problémy. Už v lednu v Austrálii ji trápilo lýtko a v únoru se k tomu přidalo koleno, přičemž předtím přes rok bojovala s kotníkem.
Do Indian Wells měla bývalá světová jednička obdržet divokou kartu od pořadatelů, ale na poslední chvíli ji musela odříct a omluvenku nakonec poslala i do Miami, kde měla startovat na chráněný žebříček.
Plíšková bohužel pro české fanoušky není jedinou naší tenistkou, která musí floridskou akci vynechat. Omluvily se i grandslamové šampionky Krejčíková s Vondroušovou a rovněž ony zmeškaly také "pátý grandslam" v Indian Wells.
Krejčíkovou po vleklých problémech s kolenem trápí stehno. Vondroušová zase opětovně bojuje s operovaným levým ramenem a letos hrála jen v první polovině ledna. Všechny tři české tenistky tak do akce naskočí nejdříve na začátku antukového jara. Pokud jim to zdraví dovolí, tak přípravu na French Open zahájí v dubnu v Linci.
I tak bude mít Česko v Miami početné zastoupení. Hlavní soutěž má jistou 10 českých tenistů včetně obhájce titulu Jakuba Menšíka. Navíc je mohou z kvalifikace doplnit Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Dalibor Svrčina.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře