Nepříjemná zpráva. Češky dál kosí zranění, tři naše hvězdy přijdou o Masters v Miami

DNES, 07:00
Aktuality 5
Po Indian Wells obdrželi omluvenky z našich řad i organizátoři dalšího prestižního turnaje Masters v Miami. Na Floridu nakonec nepojedou Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová ani Barbora Krejčíková, které musely kvůli zranění vynechat rovněž "pátý grandslam" v kalifornské poušti.
Karolína Plíšková musí vynechat i Miami (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sunshine Swing složený z Indian Wells a Miami patří k nejoblíbenějším a nejprestižnějším částem tenisové sezony. Plíšková, Vondroušová i Krejčíková ale bohužel mají smůlu a v tomto období se nepředstaví ani na druhém podniku na Floridě.

Plíšková se na začátku sezony vrátila po dlouhé zdravotní pauze na hlavní okruh a nadále sbírá zdravotní problémy. Už v lednu v Austrálii ji trápilo lýtko a v únoru se k tomu přidalo koleno, přičemž předtím přes rok bojovala s kotníkem.

Do Indian Wells měla bývalá světová jednička obdržet divokou kartu od pořadatelů, ale na poslední chvíli ji musela odříct a omluvenku nakonec poslala i do Miami, kde měla startovat na chráněný žebříček.

Plíšková bohužel pro české fanoušky není jedinou naší tenistkou, která musí floridskou akci vynechat. Omluvily se i grandslamové šampionky Krejčíková s Vondroušovou a rovněž ony zmeškaly také "pátý grandslam" v Indian Wells.

Krejčíkovou po vleklých problémech s kolenem trápí stehno. Vondroušová zase opětovně bojuje s operovaným levým ramenem a letos hrála jen v první polovině ledna. Všechny tři české tenistky tak do akce naskočí nejdříve na začátku antukového jara. Pokud jim to zdraví dovolí, tak přípravu na French Open zahájí v dubnu v Linci.

I tak bude mít Česko v Miami početné zastoupení. Hlavní soutěž má jistou 10 českých tenistů včetně obhájce titulu Jakuba Menšíka. Navíc je mohou z kvalifikace doplnit Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Dalibor Svrčina.

Velký přehled Miami

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
PTP
15.03.2026 07:40
Proč se tam k nim přisral ten Rune?
JLi
15.03.2026 07:33
Tak nevím, ale s touhle invalidní trojkou jsem ani ve snu nepočítala.
com
15.03.2026 07:29
JLi
15.03.2026 07:34
Komiku, to by spíš chtělo zamáčknout slzy, ale na to nemáš nástroje ani koule
com
15.03.2026 07:46
ja na to mam Blondie
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

