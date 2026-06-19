Neskutečná demolice v podání Noskové! Ve čtvrtfinále vypráskala bývalou světovou dvojku

DNES, 14:21
Aktuality 40
WTA BERLÍN - Linda Nosková zvládla ošemetnou roli favoritky ve čtvrtfinále v Berlíně naprosto suverénně a i třetí zápas na turnaji vyhrála jednoznačně. Češka potvrdila vynikající formu a za hodinu a pár minut vypráskala poměrem 6:1, 6:3 bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou, která nastupovala se senzačním skalpem v zádech.
Profily hráčů
Badosa Paula
Nosková Linda
Linda Nosková smetla bývalou světovou dvojku (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Nosková – Badosaová 6:1, 6:3

Nosková okamžitě v prvním gamu vytáhla svou nátlakovou hru a dostala se k brejkbolu. Badosaová se ale rovněž snažila útočit, kdykoli měla příležitost, a hrozbu dělovým servisem zlikvidovala. České hráčce se ovšem povedly následující dva body náramně a brejk hned v úvodu zápasu přece jen získala.

Na returnu se ovšem při první příležitosti prosadila i Badosaová a také ona se dostala k brejkbolu. Nosková ale maratonský game vydřela a upravila na 2:0. Trápení aktérek na servisu pokračovalo. Nosková trestala druhý servis Badosaové a za stavu 3:0 vedla už o dva brejky.

Po bitvě v úvodních minutách zápasu diktovala tempo už jen Nosková. Česká favoritka hrála takřka bezchybně a proti bezradné Badosaové mohla odskočit do luxusního vedení 5:0. Španělka ale všechny tři brejkboly odvrátila a ještě držela malou naději.

Následně se na vlastním servisu zapotila Nosková, která smazala sérii dvou brejkbolů a zvýšila na 5:1. Set, v jehož druhé půlce byla jasně lepší než Badosaová, se jí podařilo uzavřít již na returnu.

Hned v úvodu druhého dějství musela Nosková za stavu 1:1 řešit nepříjemnou komplikaci na podání. Po vlastních chybách nabídla Badosaové vedení 40:0 a tři brejkboly v řadě. Game však pěti body v řadě suverénně otočila a první brejk španělské soupeřce nedovolila.

V dalších minutách potvrdila Nosková svou jasnou převahu na kurtu a se ztrátou jediného bodu v rámci dvou gamů si vypracovala obrovský náskok 6:1 a 4:1. Další brejk sice vsetínská rodačka neslavila, nicméně nadějné vedení si pohlídala až do konce utkání, které trvalo jen hodinu a pár minut, a poslední hrozbu v podobě brejkbolu soupeřky v závěrečném gamu odvrátila esem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková se zatím v Berlíně prezentuje naprosto famózní formou a šanci nedala ani Renatě Zarazúaové a Diane Parryové. Ve všech třech zápasech prohrála maximálně pět gamů, perfektně využila příznivý los a Badosaové nedovolila navázat na senzační skalp Coco Gauffové.

V semifinále je letos podruhé (Indian Wells) a konkrétně na trávě se probila mezi nejlepší kvarteto rovněž podruhé. Finále na nejrychlejším povrchu měla dosah jen na jiné německé akci loni v Bad Homburgu, kde prohrála bitvu s pozdější šampionkou Jessicou Pegulaovou.

O sedmé kariérní finále se utká se zástupkyní TOP 10 Elinou Svitolinovou, nebo Alexandrou Ealaovou. V loňské životní sezoně hrála o titul celkem třikrát, ale pořád má na kontě triumf jen z Monterrey 2024.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

40
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Petruco
19.06.2026 15:35
Nooo, Linda hraje excelentně. Má na to vyhrát nejen tento turnaj, ale také Wimbledon. Má velmi odolnou psychiku, hned tak ji něco nerozhodí... a to je v ženském tenise velmi silná zbraň. Lindo, buď nadále v klídku a natři jim to!
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Serpens
19.06.2026 15:36
No, bojím se, že s tou psychikou je to trochu přehnané Linda se umí složit.
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pantera1
19.06.2026 15:16
Gratulka Nosíkovi, dvě oblíbené hráčky u pánského publika a vítězství pro české barvy, Bouzi to také zvládla smile
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PTP
19.06.2026 15:35
Půjdu za Nosíkem s velkým prosíkem o autogram
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pantera1
19.06.2026 15:38
Kam se bude podepisovat, aby byla připravená .
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PTP
19.06.2026 15:42
Do památníčku
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MARECEK7
19.06.2026 14:42
Pegula udolala přemožitelku Mnichově a ještě krajanku
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frenkie57
19.06.2026 15:00
Predikce umí potrápit, což?
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Serpens
19.06.2026 14:38
Linda hraje výborně, snad se nezopakuje loňský rok, kdy si veškerou formu na trávě vystřílela před Wimbledonem.
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Ondra979
19.06.2026 14:43
no kez by...uz by potrebovala zase neco uhrat na GS
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tenisman1233
19.06.2026 14:51
Wimbl se jí loni celkem povedl,osmifinále ,kde padla ve 3 setech s Anisimovou,která to dotáhla až do finále.
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Serpens
19.06.2026 14:52
Díky dobrému losu, první tři kola utrápené Zápas s Anisimovou byl fajn.
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PTP
19.06.2026 14:28
Badosa nastupovala se skalpelem v zádech...
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zfloyd
19.06.2026 14:24
Pupík má určitě nějakýho chlapa , hraje tak nějak v pohodě a věří si
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chlebavevaju
19.06.2026 14:26
A co když dívku. Tady bych si nebyl jistej.
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kupa
19.06.2026 14:37
To je jedno, hlavně, že jí to svědčí
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PTP
19.06.2026 14:27
Má ho tam Dlouhýho.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
19.06.2026 14:35
Dlouhýho s velkým dé anebo s malým dé?
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jih
19.06.2026 15:02
Určitě obě dé a pěkně 3D... .
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Diabolique
19.06.2026 14:23
A Vidmanova ve tretim setu vede 5:2, ona do te stovky doleze!
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Diabolique
19.06.2026 14:18
Lindo, vzpamatuj se! Prece nechces byt v TOP10, ne?
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jih
19.06.2026 14:26
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zfloyd
19.06.2026 13:52
Tak Marie to má už z krku , teďˇještě Pupík a je to
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:51
Marus zvladla druhy set exelentne... a tak se probojovala zaslouzene poprve do SF na travarskem turnaji :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:38
Maruska na saku stopball & volej - tak to byla pecka... :-) /o\
At se na tu BL vykasle... A ani se pak nemusi tolik nadrit...:-)
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Serpens
19.06.2026 13:35
Pupík is back
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jih
19.06.2026 14:25
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:09
Marie nabrala druhy dech :-) To musi mit Maria radost :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:16
Velmi vydreny prvni set. Tak hlavne bay vyderzel ten druhy dech :-)
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Georgino
19.06.2026 13:30
4:1, pak 4:5, pak 7:5. Ještěže nekoukám, jen na skóre.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:32
Maruska musi hodne pracovat... souperka ji neda nic zadarmo... ten propad tam musel prijit... uvidime nakolik ji potrapi jeste ve druhem setu... ale je mozne, ze ma Tana uz dost :-) uvidime...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:40
Ted tech 4:0 bylo lepe uhranych ze strany Marie... doufejme, ze nezacne orat BL... a zavre druhy set bez driny :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:43
A uz se zase tahaji o 5 gem, tak doufejme, ze se Marus zase neutavi a neprijde zase propad...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:46
Marus zvladla... prechod na sako a uz to Tana napalila do saka... se lekla :-)
5:0 a Marus jde servirovat na zisk setu, zapasu, postupu a travarskeho kanara :-)
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bardunek666
19.06.2026 12:49
Marušce to v těch červených šatech moc sluší :)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 12:36
Tana zkousi co muze... a Marie ji zatim vse dobehne:-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 12:56
Uz nam Marusku utahala... 5 gemu to trvalo... ted uz ty zmeny delky uderu nebude stihat... tak uvidime co nam Maruska vymysli... :-)
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Vlk-v-trave
19.06.2026 12:59
Vymyslela, snazila se byt aktivni a tak tu mame dalsi ztraceny servis...
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jih
19.06.2026 12:25
Další možnost porovnávat, co umí software...Lindy fotka titulní vs. ta z X ...Photoshop vítězí... .
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Vlk-v-trave
19.06.2026 12:24
Marusce zatim staci od BL prehodit... Tana se zatim nemuze najit... takze cekam, co se stane :-) Predpokladam, ze se to zmeni...
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