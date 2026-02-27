Neskutečný maratón české naděje. Havlíčková musela na kurtu strávit skoro čtyři hodiny
Zápas Havlíčkové s Leeovou atakoval rekordy od prvních gamů. Úvodní sada se rozhodovala až v tiebreaku a trvala neuvěřitelných 94 minut. Obě hráčky v ní měly setboly, nakonec ale výhodu pro další vývoj zápasu získala česká tenistka. Zkrácenou hru vyhrála 9:7.
Pak se ale bývalá juniorská světová jednička začala trápit, při svém podání odvracela jeden brejkbol za druhým a nakonec po tom sedmém získala Leeová rozhodující míč druhé sady. V té chvíli se hrál zápas 2 hodiny a 53 minut.
Třetí sada už měla rychlejší průběh a víc sil měla Havlíčková. Úmornou bitvu pro sebe rozhodla díky ataku na podání Leeové už v první hře a nabyté vedení potvrdila ještě jedním brejkem. Na kurt nastoupily obě hráčky krátce po 11. hodině a zápas končil před třetí odpolední. Duel trval 3 hodiny a 39 minut. Byl to už druhý velmi dlouhý zápas Havlíčkové v Trnavě.
V prvním kole bojovala s Miou Pohánkovou 2 hodiny a 53 minut. Na cestě do semifinále strávila ve slovenském městě 7 hodin a 59 minut. Včetně dalších dvou zápasů čtyřher to bylo dokonce 10 hodin a 51 minut.
Po náročné čtvrtfinálové bitvě by měla Havlíčková ještě pokračovat v turnaji deblových párů a po boku Laury Samson nastoupit do semifinále proti krajankám Anetě Kučmové a Anetě Laboutkové.
Rekordně dlouhý zápas ženského tenisu se hrál v roce 1984 na turnaji Fidelity v americkém Richmondu ve Virginii, souboj dvou domácích hráček vyhrála Vicky Nelsonová nad Jean Hepnerovou 6:4 a 7:6 za neskutečných 6 hodin a 31 minut. Tehdy se také hrála nejdelší výměna tenisové historie, kdy míček šel přes síť 643krát!
