Neskutečný maratón české naděje. Havlíčková musela na kurtu strávit skoro čtyři hodiny

DNES, 15:23
ITF TRNAVA – Lucie Havlíčková má za sebou jeden z nejnáročnějších zápasů kariéry. Na turnaji v Trnavě bojovala s Carol Youngsuh Leeovou téměř čtyři hodiny! Nakonec ale na turnaji v Trnavě do čtvrtfinále postoupila, americkou soupeřku porazila 7:6, 4:6 a 6:2.
Lucie Havlíčková. (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Zápas Havlíčkové s Leeovou atakoval rekordy od prvních gamů. Úvodní sada se rozhodovala až v tiebreaku a trvala neuvěřitelných 94 minut. Obě hráčky v ní měly setboly, nakonec ale výhodu pro další vývoj zápasu získala česká tenistka. Zkrácenou hru vyhrála 9:7.

Pak se ale bývalá juniorská světová jednička začala trápit, při svém podání odvracela jeden brejkbol za druhým a nakonec po tom sedmém získala Leeová rozhodující míč druhé sady. V té chvíli se hrál zápas 2 hodiny a 53 minut.

Třetí sada už měla rychlejší průběh a víc sil měla Havlíčková. Úmornou bitvu pro sebe rozhodla díky ataku na podání Leeové už v první hře a nabyté vedení potvrdila ještě jedním brejkem. Na kurt nastoupily obě hráčky krátce po 11. hodině a zápas končil před třetí odpolední. Duel trval 3 hodiny a 39 minut. Byl to už druhý velmi dlouhý zápas Havlíčkové v Trnavě.

V prvním kole bojovala s Miou Pohánkovou 2 hodiny a 53 minut. Na cestě do semifinále strávila ve slovenském městě 7 hodin a 59 minut. Včetně dalších dvou zápasů čtyřher to bylo dokonce 10 hodin a 51 minut.

Po náročné čtvrtfinálové bitvě by měla Havlíčková ještě pokračovat v turnaji deblových párů a po boku Laury Samson nastoupit do semifinále proti krajankám Anetě Kučmové a Anetě Laboutkové.

Rekordně dlouhý zápas ženského tenisu se hrál v roce 1984 na turnaji Fidelity v americkém Richmondu ve Virginii, souboj dvou domácích hráček vyhrála Vicky Nelsonová nad Jean Hepnerovou 6:4 a 7:6 za neskutečných 6 hodin a 31 minut. Tehdy se také hrála nejdelší výměna tenisové historie, kdy míček šel přes síť 643krát!

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
7
frenkie57
27.02.2026 15:57
Cože? Samosběr? Na ITF W75? Myslel jsem, že to je k vidění na W15 nebo W35.
frenkie57
27.02.2026 15:58
pod subaru
PTP
27.02.2026 16:02
Když máš samosběr, tak dostaneš i časosběr.
Kapitan_Teplak
27.02.2026 15:44
A kolik z nich probulela ?
PTP
27.02.2026 15:39
Vondroušová Lehečka Havlíčková - co je spojuje?
tommr
27.02.2026 16:05
počmáraný ruce?
subaru
27.02.2026 15:32
To nejde porovnávat, když hrají bez podavačů. Víc chodili pro míčky než hráli.
