Nestarají se o to, aby nás chránili, kritizovala Sabalenková WTA. Kalendář označila za šílený
Elitní tenistky musejí absolvovat 20 povinných turnajů ročně - čtyři grandslamy, deset turnajů kategorie WTA 1000 a šest turnajů WTA 500. Loni Sabalenková odehrála jen tři "pětistovky" a stejně jako na příklad aktuální světová dvojka Iga Šwiateková z Polska kvůli tomu přišla o žebříčkové body.
"Tahle sezona je rozhodně šílená, což není dobré pro nás pro všechny. Však vidíte, kolik hráček je zraněných. Pravidla jsou docela ošidná s těmi povinnými turnaji, ale já jich pár vynechám, protože jsem se v minulé sezoně docela trápila," řekla Sabalenková na tiskové konferenci na turnaji v Brisbane, kde dnes postoupila do čtvrtfinále.
"I když mé výsledky byly konzistentní, některé turnaje jsem odehrála nemocná nebo naprosto vyčerpaná. Tuhle sezonu se to pokusím naplánovat lépe, i když mě na konci potrestají," řekla. Za přísná pravidla čtyřnásobná gradslamová šampionka vedení WTA Tour zkritizovala. "Myslím, že je šílené, co dělají. Domnívám se, že jen sledují své zájmy, ale nestarají se o to, aby nás chránili."
Na mužskou ATP i ženskou WTA se snáší stále hlasitější kritika za sezonu trvající jedenáct měsíců. Nabitý kalendář si loni na podzim během série turnajů v Asii vyžádal mezi hráči a hráčkami velké množství zraněných.
