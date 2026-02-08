Nikdo není lepší. Český tenis si připsal mimořádný počin, nestačí ani Spojené státy
Český fanoušek zažívá fantastický vstup do letošního roku. Nic na tom nezměnil ani fakt, že na Australian Open, vynecháme-li deblovou soutěž juniorek, se žádný z českých zástupců neprobil dál než do osmifinále.
Už fakt, že do prvního kola prvního grandslamového turnaje roku vstupovalo neuvěřitelných 11 českých tenistek, byl mimořádný. Více zástupců vyslaly jen Spojené státy, stejný počet jako Češko vyslala do bojů Austrálie, která však těžila z divokých karet pro domácí naděje.
Zlatým písmem se do dějin českého tenisu zapsal 17. leden, kdy v Adelaide kraloval Tomáš Macháč, jen o pár hodin ho v Aucklandu předstihl Jakub Menšík.
"Jsem rád, že po dovolené a předsezonní přípravě jsem se na okruh vrátil s novou energií. Jsem moc šťastný, že jsem hned takhle na začátku roku dokázal najít svou hru. Z vítězství mám velkou radost," říkala po triumfu na Novém Zélandu česká jednička.
Zatímco vítězství českých mužů byla příjemným, ale zase ne tak šokujícím výsledkem, naprostý poprask vzbudilo tažení Sáry Bejlek na turnaji v Abú Zabí. Dvacetiletá Češka se zde skrze kvalifikační boje probila k titulu, když během své senzační jízdy ztratila jediný set.
"Když jsem šla na první zápas kvalifikace, tak jsem nad tím ani popravdě nepřemýšlela, že by to mohlo dopadnout takhle. Snažila jsem se to brát zápas od zápasu. Šlo to výborně, za což jsem ráda. Ale ještě radši jsem, že jsem zdravá," říkala česká šampionka. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou tak vystřelila v žebříčku ze 101. pozice na 38. příčku.
A to zdaleka není všechno. V elitní padesátce nejlepších tenistek světa tak nově najdeme neuvěřitelných sedm českých jmen, zámořský gigant jich má jen o jedno více. Jen kousek za elitní padesátkou je Barbora Krejčíková, které patří 53. příčka.
Na elitní stovku pořádně zhurta klepe i další talent českého tenisu Nikola Bartůňková, které patří 104. pozice. Důvod k optimismu mají čeští fanoušci i při pohledu na mužský žebříček, kde je mezi elitní stovkou hned pětice mužů.
Sedm výher v osmi dnech. A neskutečný posun žebříčkem. Hlavně že jsem zdravá, říká Bejlek
Komentáře
Ti, co trpi chmurem nedelniho vecera, radeji se nedivat.
