Sedm výher v osmi dnech. A neskutečný posun žebříčkem. Hlavně že jsem zdravá, říká Bejlek
Když Bejlek vstupovala do kvalifikace turnaje ve Spojených arabských emirátech, nikdo tomu nevěnoval příliš velkou pozornost. Proč taky. Do akce šla 101. hráčka světa, jejíž ambice možná sahaly k účasti v hlavní soutěži, ale to bylo tak všechno. Pouhých 159 centimetrů vysoká tenistka však předvedla jízdu, která se bez přehánění zapíše pořádně výrazným písmem do historie turnaje.
Ani poté, co v kvalifikaci bez většího úsilí vyřídila Rusku Jekatěrinu Ovčarenkovovou a Francouzku Chloe Paquetovou, na nikoho očekávaný postup ještě zvláštní dojem neudělal. Do třetího utkání ve třech dnech už mladá Češka nastoupila proti 55. hráčce světa, Američance Ashlyn Kruegerové. Ta vzdorovala jen něco málo přes hodinu, než odcházela s debaklem 3:6, 0:6. Ano, ta samá tenistka, která poslala Bejlek ze hry v prvním kole letošního Australian Open.
V ten moment už český fanoušek, ale i expert zpozorněl. O to více, když o dva dny později Bejlek vyřídila ve dvou setech lotyšskou hvězdu Jelenu Ostapenkovou. Už moc tak snad ani nepřekvapila následná čtvrtfinálová demolice Britky Sonay Kartalové, která kurt opouštěla po výprasku 0:6, 2:6.
Definitivní stopku měla neutavitelné Češce vystavit v semifinále světová šestnáctka Clara Tausonová. Dánka, která do té doby neztratila na turnaji, podobně jako Bejlek, ani set. Ta také dala české naději nejvíce zabrat, když ji připravila o první a jak se později ukázalo také o poslední set na turnaji. Po dvou hodinách a 46 minutách však šla i ona gratulovat nezdolné soupeřce k životnímu postupu do finále.
"Pocity jsou úžasné. Snažím se ve všech zápasech bojovat o každý bod. Jsem teď strašně šťastná, ale také hrozně unavená," uvedla Bejlek v pozápasovém rozhovoru na kurtu.
Žádná únava však na Bejlek o den později patrná nebyla. Na vlastní kůži to poznala světová jedenáctka Jekatěrina Alexandrovová, která nezdolnou soupeřku dostala v prvním setu do tie-breaku, to ale bylo také vše, co se jí povedlo. Ve druhém setu už schytala výprask 1:6 a byla tak nechtěným svědkem životního úspěchu mladé soupeřky.
Ta navzdory neskutečné jízdě hlavou v oblacích nelétá. "Když jsem šla na první zápas kvalifikace, tak jsem nad tím ani popravdě nepřemýšlela, že by to mohlo dopadnout takhle. Snažila jsem se to brát zápas od zápasu. Šlo to výborně, za což jsem ráda. Ale ještě radši jsem, že jsem zdravá," řekla Bejlek.
Bejlek se ze zmiňovaného 101. místa žebříčku po turnaji posune na 38. příčku, jen o místo za krajanku Marii Bouzkovou. O tři příčky před ní bude Markéta Vondroušová. Výše už z českých tenistek budou jen na 12. místě Linda Nosková a na 19. Karolína Muchová.
Prorocky teď znějí její slova po Australian Open, kde skončila už počtvrté v řadě v prvním kole. "Vím, že můžu hrát mnohem lépe a zlepšit svou hru. Vzala jsem si z toho zápasu (s Kruegerovou) hodně pozitiv a za tu zkušenost jsem ráda," dodala na konci ledna Bejlek. A tím se dostáváme na začátek. Prohraný zápas s Kruegerovou byl také zatím tím posledním, který si bojovná Češka připsala.
Pro český tenis tak jde již o třetí turnajový vavřín v letošním roce. V lednu se ovládl Jakub Menšík turnaj v Aucklandu, ve stejný den triumfoval Tomáš Macháč v Adelaide.
Česká pohádka! Bejlek vyřídila i hvězdnou Alexandrovovou a slaví první titul
