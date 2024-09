Nikoho se nemusíme bát. Navrátila před Davis Cupem potěšila forma českých tenistů

Kapitána Jaroslava Navrátila (67) potěšila před skupinovou fází Davis Cupu forma českých tenistů, kterým se dařilo na US Open. Řekl to na on-line tiskové konferenci před odletem do Valencie, kde Češi před rokem zazářili a po třech výhrách postoupili do vyřazovací fáze. Současnou skupinu se Španělskem, Austrálií a Francií ale Navrátil považuje za silnější než tu loňskou.

Jaroslav Navrátil (© ČTK / Ožana Jaroslav)