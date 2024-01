Nosková, Lehečka, Siniaková a Menšík zabojují v Melbourne o postup mezi dvaatřicítku nejlepších

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Australian Open poznáme další účastníky třetího kola. Barboru Krejčíkovou a Tomáše Macháče se pokusí mezi nejlepší dvaatřicítkou doplnit čtyři české naděje. Linda Nosková, Jiří Lehečka a Kateřina Siniaková jsou v utkáních druhého kola favority, Jakub Menšík se pokusí překvapit proti nasazené devítce Hubertovi Hurkaczovi. Světovou jedničku Igu Šwiatekovou čeká další šlágr, tentokrát s bývalou finalistkou Danielle Collinsovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 18. 1.

Češi v akci

Nosková (ČR) - Kesslerová (USA) | Kia Arena (01:00 SEČ)

Lehečka (32-ČR) - Michelsen (USA) | Court 3 (01:00 SEČ)

Siniaková (ČR) - Golubicová (Švýc.) | Court 7 (05:00 SEČ)

Menšík (ČR) - Hurkacz (9-Pol.) | Kia Arena (06:00 SEČ)



Šlágr dne

Šwiateková (1-Pol.) - Collinsová (USA) | Rod Laver Arena (02:00 SEČ)



Linda Nosková má jedinečnou šanci poprvé v kariéře postoupit do třetího kola grandslamů a zajistit si případný souboj se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Devatenáctiletá Češka, která v hlavní soutěži Australian Open debutuje, bude po zvládnutém derby s krajankou Marií Bouzkovou čelit divoké kartě McCartney Kesslerové a je jasnou favoritkou.

Hned v jednu hodinu ráno našeho času nastoupí také Jiří Lehečka. Nejlepší Čech v žebříčku ATP dorazil do Melbourne po zisku svého prvního titulu z turnajů ATP a je letos na klasických turnajích stále neporažen. Tuto sérii by si měl ještě udržet, loňský čtvrtfinalista se ve druhém kole utká s Alexem Michelsenem a také on se pokusí potvrdit roli favorita.

Kateřina Siniaková se v minulosti na Australian Open představila 10krát a nejdál byla ve druhém kole v letech 2015 a 2018. O premiérové třetí kolo v tomto dějišti bude usilovat proti Viktoriji Golubicové, která se poprvé dostala do druhého kola hardových grandslamů. Siniaková prohrála oba předchozí souboje, neuspěla v Linci 2017 ani Guangzhou 2019.

Jakub Menšík hraje svůj teprve druhý grandslamový turnaj mezi dospělými a stejně jako na loňském US Open může projít z kvalifikace až do třetího kola hlavní soutěže. Poslední z českých zástupců čtvrtečního programu má však jasně nejtěžšího soupeře. Proti světové devítce a loňskému osmifinalistovi Hubertovi Hurkaczovi může jedině překvapit.



Šwiateková si zahraje další šlágr

Iga Šwiateková je nasazenou jedničkou a největší favoritkou letošního Australian Open. Přesto ji i ve druhém kole čeká šlágr programu a velmi nebezpečná soupeřka. Po šampionce ročníku 2020 Sofii Keninové se utká s další Američankou, tentokrát předloňskou finalistkou Danielle Collinsovou.

Aktérky za sebou mají už pět vzájemných soubojů a pouze jeden z nich nabídl rozhodující set a zároveň těsnější průběh. Šwiateková uspěla loni v Dauhá, Montrealu i Cincinnati. Collinsová měla navrch pouze předloni v semifinále právě v Melbourne Parku.



Program 5. hracího dne

ROD LAVER ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Šwiateková (1-Pol.) - Collinsová (USA)

2. Sonego (It.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve v 03:30 SEČ

3. Rybakinová (3-Kaz.) - Blinkovová (-) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Ruusuvuori (Fin.) - Medveděv (3-)



MARGARET COURT ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Purcell (Austr.) - Ruud (11-Nor.)

2. Burelová (Fr.) - Pegulaová (5-USA)

3. Rune (8-Dán.) - Cazaux (Fr.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Tausonová (Dán.) - Azarenková (18-)



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Zverev (6-Něm.) - Klein (SR)

2. Stephensová (USA) - Kasatkinová (14-)

3. Dimitrov (13-Bulh.) - Kokkinakis (Austr.) / nejdříve v 06:00 SEČ

4. Ostapenková (11-Lot.) - Tomljanovicová (Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ



KIA ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Nosková (ČR) - Kesslerová (USA)

2. Paul (14-USA) - Draper (Brit.)

3. Navarrová (27-USA) - Cocciarettová (It.)

4. Menšík (ČR) - Hurkacz (9-Pol.)



COURT 3 (od 01:00 SEČ)

1. Lehečka (32-ČR) - Michelsen (USA)



COURT 7 (od 01:00 SEČ)

1. F. Wu/L. Zhu (Tchaj-wan/Čína) - Melicharová-Martinezová/Perezová (7-USA/Austr.)

2. Kecmanovič (Srb.) - Struff (24-Něm.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Siniaková (ČR) - Golubicová (Švýc.)

4. Krejčíková/Siegemundová (5-ČR/Něm.) - Boulterová/Martičová (Brit./Chorv.)



COURT 12 (od 01:00 SEČ)

1. Bouzková/Sorribesová (12-ČR/Šp.) - Bucsaová/Panovová (Šp./-)



COURT 15 (od 01:00 SEČ)

1. Changová/Parksová (USA) - Hozumiová/Ninomijaová (16-Jap.)

2. Arévalo/Pavič (10-Salv./Chorv.) - Frantzen/Jebens (Něm.)

3. L. Fruhvirtová/Kruegerová (ČR/USA) - Dabrowská/Routliffeová (4-Kan./N. Zél.)

4. Behar/Pavlásek (Urug./ČR) - J. Murray/Venus (9-Brit./N. Zél.)



COURT 17 (od 01:00 SEČ)

1. Danilinová/Hrunčáková (Kaz./SR) - Dolehideová/Stearnsová (USA)

2. Chromačevová/Kolodziejová (-/ČR) - Krawczyková/Šibaharaová (6-USA/Jap.)

Kompletní program | Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů