Nosková na úvod sezony zvládla těžkou bitvu. V Brisbane pomstila Vondroušovou
Nosková – Frechová 6:7, 6:4, 6:4
Nosková hned na začátku utkání dělala velké množství chyb a proti Frechové, která v pondělí hrála téměř tří a půl hodinovou bitvu s Markétou Vondroušovou, ztratila hned první game při podání. Česká hráčka se ale pomalu začala dostávat do rytmu a prohrané podání si v páté hře vzala zpátky.
V průběhu sady se Nosková postupně zlepšovala jak ve hře od základní čáry, tak na servisu. Daleko větší problémy měla na příjmu, kde jí v druhé části úvodní sady Polka k ničemu nepustila. Navíc se Česku zásobila hned několika vítěznými returny. Sadu musel rozhodnout tie-break. V něm Nosková od stavu 0:2 získala čtyři míčky v řadě, vedení však neudržela. Za stavu 5:5 nabídla soupeřce dvojchybou setbol a ta ho využila.
Po prohrané sadě si vyžádala medical timeout pro ošetření levého stehna, které měla už od začátku zavázané. To jí zřejmě pomohlo, jelikož ve druhém dějství působila daleko lépe, což se promítlo i do skóre. V sedmé hře odvrátila dva brejkboly v řadě a následně Polce servis sebrala. Dopodávat sadu sice nedokázala, ale znovu uspěla na příjmu a vyrovnala na 1:1.
V páté hře rozhodujícího dějství si Polka i díky vítězným returnům a dvojchybám Češky vypracovala dva brejkboly. Oba Nosková smazala dobrým prvním servisem, který ji v zápase jindy moc nefungoval. I ve třetí sadě si nechávala lehce ošetřovat zavázané levé stehno, přesto si dokázala držet všechna podání. V desáté hře se Češce zadařilo i na příjmu a díky klíčovému brejku bitvu ukončila po dvou a půl hodinách.
V dalším kole se utká s vítězkou duelu mezi domácí Olivií Gadeckou a Ruskou Mirrou Andrejevovou, se kterou se zde utkala i v předchozích dvou ročnících a má s ní zde bilanci 1:1.
Nosková s Frechovou sehrála už čtvrtý vzájemný duel. Ten poslední loni v Abú Zabí jednoznačně vyhrála. Jedinou dosavadní porážku s Polkou utrpěla v roce 2021 na malém podniku v Praze.
Česká jednička má na Brisbane velmi dobré vzpomínky. Před dvěma lety zde jako osmnáctiletá senzačně došla až do semifinále a prohrála až s pozdější vítězkou Jelenou Rybakinovou. Loni se jí turnaj tolik nepovedl a skončila už ve druhém zápase na ruské hvězdě Andrejevové.
Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
