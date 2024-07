Nosková nestihla v Paříži trénink a litovala pozdního příjezdu. Na antuce se mi už nějakou dobu nedaří

Linda Nosková (19) litovala, že nemohla na olympijské hry do Paříže přijet dříve. Před vstupem do turnaje nestihla ani trénink a v nedělním prvním kole na pařížské antuce podlehla Číňance Xiyu Wang. V rozhovoru s českými novináři uznala, že soupeřka byla lepší.

"Myslím, že má lepší hru na antuku, a já jsem se dneska úplně necítila, takže to bylo vidět," řekla 19letá Češka. Do Paříže dorazila teprve v pátek, poté co ve čtvrtek vypadla v semifinále Livesport Prague Open.

"Bylo to náročné. Myslím, že je to taková trošku neúcta k těm olympijským hrám, že tu nemůžeme být týden předtím, týden potom, abychom si to trošku užili, když je to jednou za čtyři roky. My tenisté jsme na to zvyklí, na ten nabitý program, ale tohle je trošku jiná akce," posteskla si.

V sobotu v Paříži pršelo, takže Noskové odpadla čtyřhra po boku Karolíny Muchové a nestihla si ani zatrénovat. Na olympijský debut se těšila. "I kdyby jen kvůli tomu zážitku a tomu, že jsem se sem dopracovala. Na antuce se mi už nějakou dobu nedaří, takže jsem nečekala kdovíjaký výsledek," poznamenala.

Po čtyřhře s Muchovou okamžitě poletí domů

Atmosféra akce pod pěti kruhy se jí zatím líbí. "Užívám si to. Je to krásné být v té vesničce, která je tak obrovská. Má všechny státy a všechny sportovce. Je to fajn být v těch prostorách, kde nejsou jenom tenisté," pochvalovala si.

Nic jiného než tenis ale nestihne, okamžitě po turnaji poletí domů. Kdy to bude, bude záležet na tom, jak daleko to dotáhnou s Muchovou ve čtyřhře. Tu spolu ještě nikdy nehrály a na sehrávání zřejmě nebude čas. "Necháváme tomu volný průběh, myslím, že pár vteřin před začátkem se domluvíme, kdo bude na forhendu a kdo na bekhendu," poznamenala Nosková.

Na olympijských hrách nastupuje v oblečení v národních barvách. Mimo jiné i kvůli čtyřhře ho musela několikrát měnit. "Šlo o to, abychom se s Kájou sladily, neměly jsme úplně stejné oblečení na začátku," dodala.