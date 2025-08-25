Nosková plánuje pomstu za Wimbledon. Kopřivu asi čeká výprask, US Open začne i Siniaková
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 26. 8.
Češi v akci
Nosková (21-ČR) - Gálfiová (Maď.) | Court 7 (19:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) - Sinner (1-It.) | Arthur Ashe Stadium (19:00 SELČ)
Siniaková (ČR) - Baptisteová (USA) | Stadium 17 (23:59 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Nosková o úspěšnou odvetu, začne i Siniaková
Linda Nosková v letošní sezoně velmi často střídá povedená a nepovedená období, takže lze jen velmi těžko predikovat, v jaké formě zrovna nastoupí. Po skvělé travnaté části sezony a postupu do finále Livesport Prague Open prohrála tři zápasy v řadě, ale při obhajobě titulu před týdnem v Monterrey hrála zase solidně a podívala se do čtvrtfinále. Ve zbytku sezony už neobhajuje žádné body, jelikož na klasických turnajích se loni představila už jen na US Open. Do newyorského grandslamu vstoupí s bilancí 1:2 v prvním kole a proti Dalmě Gálfiové. Maďarka suverénně prošla tříkolovou kvalifikací a i tentokrát vyzve Noskovou v úvodním kole grandslamu. Předloni ve Wimbledonu se Noskové roli favoritky potvrdit nepodařilo.
Kateřina Siniaková zaregistrovala v posledních týdnech zlepšení, co se singlových výsledků týče. Na podniku WTA 125 ve Varšavě si celkem suverénně došla pro titul a předtím uhrála čtvrtfinále na Livesport Prague Open. Na US Open přijela s předstihem, ale nakonec zbytečně, protože do soutěže mixu nezasáhla. Poslední grandslam sezony tak začne až proti Hailey Baptisteové. Američance se příprava na domácí major moc nepovedla a Siniaková bude v roli favoritky. Česká tenistka však startovala v hlavní soutěži US Open desetkrát a včetně posledních dvou ročníků vypadla šestkrát v prvním kole. Baptisteová účinkovala v hlavním losu tohoto podniku dvakrát, první kolo nepřekročila a poslední tři starty uzavřela v kvalifikaci.
Kopřiva se zkusí vyhnout výprasku
Z 12 českých zástupců v hlavní soutěži US Open vyfasoval rozhodně nejtěžší první kolo Vít Kopřiva. Jediný z nenasazených českých mužů totiž vyzve světovou jedničku, úřadujícího šampiona a největšího favorita Jannika Sinnera. Šance Kopřivy v takovém utkání jsou podle mnohých takřka neexistující. Každopádně se pro něj bude jednat o obrovskou a cennou zkušenost a může se spolehnout na to, že si při svém debutu v hlavní fázi newyorského majoru zahraje na největším stadionu Arthura Ashe. Kopřiva má za sebou tři souboje se zástupci TOP 10 žebříčku. Ve Gstaadu 2021 zaskočil Denise Shapovalova, loni ve Wimbledonu dostal lekci od Novaka Djokoviče a letos v Římě prohrál s Jackem Draperem.
Úterní program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Arangová (Kol.) - Šwiateková (2-Pol.)
2. Kopřiva (ČR) - Sinner (1-It.)
3. Tomljanovicová (Austr.) - Gauffová (3-USA) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
4. Zverev (3-Něm.) - Tabilo (Chile)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Musetti (10-It.) - Mpetshi Perricard (Fr.)
2. Anisimovová (8-USA) - Birrellová (Austr.)
3. Minnenová (Belg.) - Ósakaová (23-Jap.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
4. Moller (Dán.) - Paul (14-USA)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Boulterová (Brit.) - Kosťuková (27-Ukr.)
2. Bublik (23-Kaz.) - Čilič (Chorv.)
3. Kruegerová (USA) - Keninová (26-USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. O'Connell (Austr.) - De Minaur (8-Austr.)
COURT 7 (od 17:00 SELČ)
1. Arnaldi (It.) - F. Cerúndolo (19-Arg.)
2. Nosková (21-ČR) - Gálfiová (Maď.)
STADIUM 17 (od 17:00 SELČ)
1. Fucsovics (Maď.) - Shapovalov (27-Kan.)
2. Collinsová (USA) - Cristianová (Rum.)
3. Harris (Brit.) - Auger-Aliassime (25-Kan.)
4. Siniaková (ČR) - Baptisteová (USA) / nejdříve ve 23:59 SELČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře