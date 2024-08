Nosková přehrála i druhou nasazenou Navarrovou a v Monterrey si zahraje o premiérovou trofej

23.08.

Rybakinová se rozešla s trenérem Vukovem

Světová čtyřka Jelena Rybakinová po pěti letech ukončila spolupráci s trenérem Stefanem Vukovem, který jí pomohl k sedmi titulům včetně triumfů ve Wimbledonu či na dvou tisícovkách a k posunu do TOP 3. "Po pěti letech už spolu se Stefanem nepracujeme. Děkuji mu za všechno jeho práci na kurtu a do budoucna mu přeju jen to nejlepší," oznámila 25letá Kazaška na sociálních sítích.