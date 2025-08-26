Nosková: Přesun na dvorec Arthura Ashe? Nevěděla jsem, co si o tom myslet
"Já beru New York jako město, ne jako tento turnaj. Je tady hodně možností, co člověk může dělat a kam zajít. Je tu od všeho něco. Já ještě k tomu pocházím z menší vesničky. Mezi ní a New Yorkem je největší rozdíl. Tohle město mám ráda," uvedla Nosková, která bydlí letos u Times Square na Manhattanu. "Tetování mám na kotníku. Je to přesně rok, co jsem si ho tady dělala," doplnila s úsměvem.
Turnajová jednadvacítka porazila Gálfiovou po hodině a 23 minutách. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, dvakrát naopak její servis prolomila. Oplatila jí předloňskou porážku z 1. kola ve Wimbledonu. "Nedala mi moc tlaku na můj servis. Každý game jsem začala buď po patnácti, nebo třicet nula, takže jsem nemusela dotahovat. To bylo asi důvodem, proč mi ty gemy vycházely," řekla Nosková.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy měla původně odehrát duel na kurtu číslo 7. Organizátoři ale obě hráčky na poslední chvíli přesunuli na největší dvorec Arthura Ashe. "Řekla bych, že to bylo tak 15 nebo 20 minut před začátkem. Hlavním důvodem bylo to, že se zápas před námi na sedmičce hrál dlouho. Pořadatelé se ohlíželi i na zápasy, které měly přijít po našem. A centrkurt byl asi jediný volný," uvedla Nosková.
I když se přesouvala na největší dvorec, kde hrála i před třemi lety čtyřhru s Lucií Hradeckou proti sestrám Venus a Sereně Williamsovým, změna pro ni nebyla komfortní. "Nevěděla jsem, co si o tom mám myslet. Ze začátku to možná bylo nepříjemné. Připravovala jsem se hlavou, kde budu hrát, s kým budu hrát a jak velký je to kurt. A pak mi to chvilku před začátkem změnili. Ale zvládla jsem to," podotkla.
Postupem do 2. kola si na US Open vyrovnala dosavadní maximum. Do stejné fáze prošla jen před dvěma lety, kdy zde vypadla s Tunisankou Uns Džábirovou. "Měla jsem tu předtím těžké zápasy. Hrála jsem s Džábirovou a rok předtím i s Maruškou Bouzkovou, která tehdy hrála skvěle. Je to také turnaj na konci sezony, což se musí rovněž brát v potaz," řekla Nosková.
Příště se utká s Němkou Evou Lysovou, s níž má zatím bilanci 3:0. Letos ji zdolala také ve Wimbledonu, kde uspěla 6:2, 2:6, 6:3. "Tam to bylo trochu složité. V prvním setu jsem zahrála dobře, druhý mi trochu utekl a ve třetím jsem se dostala zpět. Může se stát cokoliv. Výkonnostně jsme na tom víceméně podobně. Bude to zase úplně jiný zápas než na trávě," doplnila Nosková.
