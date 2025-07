Nosková si stěžovala na míče i svůj výkon. Strašný zápas, psychicky mě to neposílilo

Linda Nosková (20) neprožila navzdory dnešní výhře nad Ruskou Anastasií Gasanovovou 7:6, 7:6 a postupu do druhého kola turnaje Livesport Prague Open vydařený den. V rozhovoru s novináři řekla, že jí neseděly podmínky, konkrétně míče, které se podle ní rychle obehrávaly. Jediné, o co se nasazená jednička chtěla opřít, byla víra v to, že každý den může být jiný. Ve středu se to pokusí potvrdit proti Italce Elisabettě Cocciarettové.

"Zápas to byl strašný. Nečekala jsem, že budu připravená na tyhle podmínky, které jsou pro mě dost těžké. Takže jediné, co si můžu vzít, jsou ty dvě strávené hodiny na kurtu," uvedla Nosková.

Při otázce na podmínky byla letošní wimbledonská osmifinalistka konkrétnější. "Foukalo, ale to asi nebylo nejhorší. Nechci si takhle na začátku turnaje stěžovat, ale ty míče nejsou připravené na náš turnaj. Obehrají se za tři gamy a ten zbytek, co hrajeme, tak je to prostě nekontrolovatelné," řekla.

Než Nosková přišla po utkání na rozhovor, dala si ještě zhruba dvacetiminutový dodatečný trénink na servis. V utkání přišla o podání šestkrát. "Alespoň něco abych dala dnes do kurtu," komentovala to s hořkým úsměvem.

Duel proti 249. hráčce světa Gasanovové, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, zvládla díky vybojovaným tie-breakům. V prvním vyhrála 7:5, ve druhém uspěla 9:7. "Mohla jsem ty dva sety dokončit už mnohem dříve. To, že jsem to nechala dojít do tie-breaku, kde se může stát cokoliv, je trochu moje chyba. Alespoň že ty koncovky jsem nějak uhrála," podotkla Nosková.

Mečbol jí vyšel poté, co soupeřka zahrála po více než dvou hodinách hry dvojchybu. Přestože se mohla utěšovat myšlenkou, že vybojované vítězství je někdy psychicky hodnotnější než to hladké, Nosková to tak nevnímala.

"Nevím, psychicky mě tenhle den úplně neposílil. Samozřejmě, každá výhra se počítá, ale nedokážu úplně říct, jaký by byl třeba zítra rozdíl, kdybych dnes hrála 6:0, 6:1," řekla česká tenistka.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Potěšila ji podpora fanoušků, kterých dnes dorazilo do areálu TK Sparta Praha 2110. Podle organizátorů šlo o turnajový rekord prvního kola. "Ano, i v zápasech přede mnou jsem viděla, že tribuny jsou dost zaplněné, takže jsem se jen těšila," uvedla Nosková a poděkovala divákům za podporu ve chvíli, kdy se jí nedařilo. "To jsem je někdy obdivovala, že ještě při tom zápase zůstali."

V dalším utkání čeká Noskovou 77. hráčka Cocciarettová. O čtyři roky starší Italka budou soupeřkou svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy poprvé. "Znám ji z turnajů, ale nikdy jsme spolu netrénovaly, ani nehrály zápas. Bude to zase něco úplně nového. Doufám, že to bude nový den, nové podmínky a trochu restart," prohlásila Nosková.