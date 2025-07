Noskové stačil i nepřesvědčivý výkon. Největší favoritka se trápila s hráčkou třetí stovky

16:45

Valentová promluvila o atmosféře v Praze

Tereza Valentová byla po postupu do druhého kola turnaje Livesport Prague Open nadšená z domácí atmosféry. Dva dny po triumfu v Portu a hektickém přesunu do Prahy porazila ve Stromovce Japonku Aoi Itóovou jasně 6:2, 6:0. Novinářům řekla, že měla po proměněném mečbolu husí kůži. Start před českými fanoušky brala i jako zadostiučinění poté, co zde loni kvůli zranění hrát nemohla. Více informací najdete v článku.