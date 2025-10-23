Nosková si zahraje o finále, Kalinská ve druhém setu vzdala. Chystá se Muchová

WTA Ósaka - Linda Nosková (20) si zahraje na pětistovce v Ósace semifinále. Postup jí usnadnila Ruska Anna Kalinská (26), která zápas za stavu 0:6 a 0:1 ze svého pohledu kvůli problémům se zády vzdala. Na českou tenistku čeká vítězka duelu mezi Kazaškou Jelenou Rybakinovou (26) a Kanaďankou Victorií Mbokovou (19). Dnes se v dalším čtvrtfinálovém duelu představí od cca 10:00 i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Belindou Bencicovou (28).
Linda Nosková si zahraje v Ósace semifinále (@ Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia)

Kalinská – Nosková 0:6, 0:1, skreč.

Hned úvodní míčky zápasu mezi Noskovou a Kalinskou nabídly pořádné drama. Ruska při podání své soupeřky vedla už 40:0, další tři brejkové možnosti si vypracovala později, ani jednu ze šesti šancí na prolomení servisu však nevyužila a maratonskou úvodní hru ztratila.

A to byla také největší šance rodačky z Moskvy na zisk gamu. V následující hře se sice dostala na svém servisu na shodu, to ale bylo také vše. Přišla o své úvodní podání, Nosková následně brejk čistou hrou potvrdila a vedla už 3:0.

Od třetího gamu do konce úvodní sady uhrála Kalinská na svou soupeřku pouhé tři míče a čím dál tím patrnější byly na její hře zdravotní problémy. Už v průběhu první sady si nechala ošetřovat zraněná záda, ani lékařská pomoc jí ale nepomohla.

Ruska svedla v osmifinálovém kole dvě hodiny a čtyřicet minut dlouhou bitvu s krajankou Dijanou Šnajderovou a i to bylo na unaveně působící Kalinské znát. První sadu tak ztratila za 28 minut hry hladce 0:6.

Kalinská ještě nastoupila do první hry druhé sady, ani tady ale svůj první game nezískala a po jeho ztrátě šla Noskové gratulovat k výhře.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Z takového postupu nemůžete mít velkou radost. Samozřejmě přeju Anně, aby se dala co nejdříve do pořádku. Blíží se konec sezony, je náročné udržet se celou dobu v kondici a ve zdraví," říkala Nosková v krátkém rozhovoru na kurtu.

Česká jednička tak bude mít možnost zahrát si po pár dnech o postup do svého dalšího finále. V Pekingu byla nad její síly ve výborné formě hrající Američanka Amanda Anisimovová. Pro Noskovou půjde již o pátou semifinálovou účast v letošní sezoně.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
