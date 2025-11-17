Nosková v silné konkurenci aspiruje na ocenění WTA. Ve hře jsou i další tři české tenistky
Hráčka roku
Největší favoritkou bude Aryna Sabalenková. Běloruska uhájila post světové jedničky, zaregistrovala devět finále, získala čtyři tituly a popáté v řadě se kvalifikovala na Turnaj mistryň, kde hrála finále.
V této kategorii jsou nominovány také úřadující wimbledonská šampionka Iga Šwiateková, finalistka posledních dvou grandslamů Amanda Anisimovová, vítězka Turnaje mistryň Jelena Rybakinová, a další šampionky letošních grandslamů Coco Gauffová s Madison Keysovou.
Deblový tým roku
Siniaková je světovou jedničkou a s Townsendovou ovládla Australian Open a Dubaj a došla do finále US Open. Obě letos seděly na deblovém tenisovém trůnu. Přesto to budou mít s vítězstvím v této kategorii velmi těžké.
Jsou v ní totiž i vítězky French Open Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou či další šampionky letošních grandslamů Veronika Kuděrmetovová s Elise Mertensovou, které navíc ovládly Turnaj mistryň, a Gabriela Dabrowská s Erin Routliffeovou. Seznam doplňují Mirra Andrejevová s Dianou Šnajderovou.
Comeback roku
Tady najdeme hned dvě česká jména. A sice Vondroušovou, která bojovala se zraněním ramene a po parádní jízdě ovládla silně obsazenou pětistovku v Berlíně, a Krejčíkovou, jež naskočila kvůli vleklému zranění zad do letošní sezony až v polovině května, čtyřikrát vyhrála zápas z mečbolu a zapsala čtvrtfinále US Open.
Největší favoritkou této kategorie je Belinda Bencicová. Švýcarka se před rokem vrátila po mateřské pauze, zvládla se vyšplhat zpět do TOP 20 žebříčku a kralovala na dvou pětistovkách. Nominovány jsou ještě Sorana Cirsteaová a Anastasija Sevastovová.
Zlepšení roku
Tuto anketu může ovládnout Nosková. Aktuální česká jednička si nedávno na tisícovce v Pekingu zahrála své největší finále v kariéře, debutovala v TOP 20 žebříčku, byla ve finále v Tokiu a na Livesport Prague Open a také se podívala do osmifinále Wimbledonu.
Konkurence je však obrovská. Jejími soupeřkami v této kategorii jsou totiž členky TOP 10 Amanda Anisimovová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. Posledním jménem je Clara Tausonová.
Nováček roku
V této kategorii žádné české jméno nenajdeme. Ocenění získá Victoria Mboková, Lois Boissonová, Alexandra Ealaová, Maya Jointová, Iva Jovicová, nebo Eva Lysová.
