Nosková v silné konkurenci aspiruje na ocenění WTA. Ve hře jsou i další tři české tenistky

DNES, 17:00
Představitelé Ženské tenisové asociace (WTA) zveřejnili seznam nominací pro ceny za letošní sezonu. V něm najdeme hned čtyři česká jména. Aktuálně nejlepší Češka v žebříčku Linda Nosková může vyhrát kategorii Zlepšení roku, Markéta Vondroušová s Barborou Krejčíkovou byly nominovány pro ocenění za comeback sezony a Kateřina Siniaková s parťačkou Taylor Townsendovou mohou ovládnout anketu Deblový tým roku.
Linda Nosková může získat ocenění WTA v kategorii Zlepšení roku (© SHI TANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Hráčka roku

Největší favoritkou bude Aryna Sabalenková. Běloruska uhájila post světové jedničky, zaregistrovala devět finále, získala čtyři tituly a popáté v řadě se kvalifikovala na Turnaj mistryň, kde hrála finále.

V této kategorii jsou nominovány také úřadující wimbledonská šampionka Iga Šwiateková, finalistka posledních dvou grandslamů Amanda Anisimovová, vítězka Turnaje mistryň Jelena Rybakinová, a další šampionky letošních grandslamů Coco Gauffová s Madison Keysovou.

 

Deblový tým roku

Siniaková je světovou jedničkou a s Townsendovou ovládla Australian Open a Dubaj a došla do finále US Open. Obě letos seděly na deblovém tenisovém trůnu. Přesto to budou mít s vítězstvím v této kategorii velmi těžké.

Jsou v ní totiž i vítězky French Open Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou či další šampionky letošních grandslamů Veronika Kuděrmetovová s Elise Mertensovou, které navíc ovládly Turnaj mistryň, a Gabriela Dabrowská s Erin Routliffeovou. Seznam doplňují Mirra Andrejevová s Dianou Šnajderovou.

Comeback roku

Tady najdeme hned dvě česká jména. A sice Vondroušovou, která bojovala se zraněním ramene a po parádní jízdě ovládla silně obsazenou pětistovku v Berlíně, a Krejčíkovou, jež naskočila kvůli vleklému zranění zad do letošní sezony až v polovině května, čtyřikrát vyhrála zápas z mečbolu a zapsala čtvrtfinále US Open.

Největší favoritkou této kategorie je Belinda Bencicová. Švýcarka se před rokem vrátila po mateřské pauze, zvládla se vyšplhat zpět do TOP 20 žebříčku a kralovala na dvou pětistovkách. Nominovány jsou ještě Sorana Cirsteaová a Anastasija Sevastovová.

 

Zlepšení roku

Tuto anketu může ovládnout Nosková. Aktuální česká jednička si nedávno na tisícovce v Pekingu zahrála své největší finále v kariéře, debutovala v TOP 20 žebříčku, byla ve finále v Tokiu a na Livesport Prague Open a také se podívala do osmifinále Wimbledonu.

Konkurence je však obrovská. Jejími soupeřkami v této kategorii jsou totiž členky TOP 10 Amanda Anisimovová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. Posledním jménem je Clara Tausonová.

Nováček roku

V této kategorii žádné české jméno nenajdeme. Ocenění získá Victoria Mboková, Lois Boissonová, Alexandra Ealaová, Maya Jointová, Iva Jovicová, nebo Eva Lysová.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
aligo
17.11.2025 17:07
Hracka roku AS
Deblový tým KS+ TT
Comeback roku BB
Zlepšení roku AA
Nováček roku asi VM
Mantra
17.11.2025 17:05
Nevyhraje ani jedna.
com
17.11.2025 17:07
smile kdyby vyhrala Siniačka TM, tak by to mela v kapse, ale ted ji zbydou voci pro plac
