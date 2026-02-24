Nová generace bude vždycky lepší než ta předchozí, říká Wawrinka. Chtěl by ještě vyzvat Alcaraze

DNES, 08:30
Rozhovory 4
Stan Wawrinka (40) se na tiskové konferenci během podniku v Dubaji vyjádřil na velmi probírané téma, zda je současná generace hráčů lepší než ta předchozí. "Když se podíváte na Jannika a Carlose, jsou na šílené úrovni," chválil dva titány Alcaraze a Sinnera, kteří převyšují zbytek hráčů. Dodal také, že ještě před koncem své kariéry by chtěl sehrát duel s aktuální světovou jedničkou.
Stan Wawrinka promluvil o porovnání současné a předchozí generace hráčů (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Wawrinka v prvním kole na pětistovce v Dubaji potvrdil roli favorita, kterým je poslední dobou čím dál méně, a i před zraky bývalého kolegy a legendárního krajana Rogera Federera postoupil do osmifinále. Po zápase se na tiskové konferenci vyjádřil i na velmi probírané téma a častý dotaz novinářů, zda si myslí, že je současná generace hráčů lepší než ta předchozí.

"Aktuální úroveň hry je velice vysoká. Nová generace bude vždycky lepší než ta předchozí," odpověděl narovinu švýcarský veterán. "Trochu se změnily podmínky a míčky, povrchy jsou trochu pomalejší. Styl hry je trochu jiný," dodal a přiznal, že se i přes tyto odlišnosti stále snaží najít cestu, jak hrát svůj nejlepší tenis.

Chválil samozřejmě především aktuální dva nejlepší hráče planety Alcaraze se Sinnerem, kteří mužské tour dominují už více než dva roky. "Když se podíváte na Jannika a Carlose, jsou na šílené úrovni," prozradil. "Měl jsem možnost hrát s Jannikem mnohokrát. Posledních pár duelů to bylo opravdu těžké," komentoval zkušenosti ze zápasů s Italem, s kterým poslední čtyři ze šesti vzájemných duelů prohrál.

Naopak nikdy se Wawrinka neutkal s aktuální světovou jedničkou a šampionem sedmi grandslamových titulů. Doufám, že si budu moct aspoň jednou zahrát s Carlosem, než ukončím kariéru, dodal někdejší třetí hráč světa, který má v plánu pověsit raketu na hřebík na konci letošní sezony.

Švýcarův názor je tak naprosto odlišný například od jeho někdejšího rivala Jo-Wilfrieda Tsongy. Francouz v jednom z rozhovorů zmínil, že si nemyslí, že by Alcaraz se Sinnerem dokázali na grandslamu porazit dřívější špičkové hráče v jejich nejlepší formě. "Chtěl bych vidět Alcaraze vyhrát Roland Garros, kde by hrál s Del Potrem ve třetím kole, s Murraym v osmifinále, s Djokovičem ve čtvrtfinále, s Federerem v semifinále a s Nadalem ve finále," nechal se slyšet bývalý pátý hráč světa.

Tsonga by chtěl vidět Sinnera s Alcarazem proti bývalé špičce

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
Krisboy
24.02.2026 09:30
Nová generace je asi opravdu lepší, ale jednoručáku Stana, Rogera nebo Rišára se z ní nikdo ani nepřibližuje.
Snad jen trošku, vzdáleně a opatrně Musetti a Lili Tagger
Reagovat
pantera1
24.02.2026 09:18
Stando bude to pro tebe čest nechat si vyprášit kožich od rekordmana Vámosáka. Někdo počítá fiftýny a někdo zas rekordy .
Reagovat
Krisboy
24.02.2026 09:28
Sranda by byla, kdyby se potkali na Roland Garros a Stan ho rozstřílel.
Vím, je to velice nepravděpodobné, ale bylo by to hezké.
Reagovat
Sincaraz
24.02.2026 08:44
Vo všeobecnosti skôr platí, že nová generácia je odlišná (nie nevyhnutne lepšia) od tej pôvodnej a v kontexte zmenených podmienok (povrch, loptičky) to platí snáď dvojnásobne. Nechápem, že tých novinárov baví neustále živiť tému, ktorá už neponúka nič objavné, len sa dookola recyklujú tie isté názory.
Reagovat

