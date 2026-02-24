Nová generace bude vždycky lepší než ta předchozí, říká Wawrinka. Chtěl by ještě vyzvat Alcaraze
Wawrinka v prvním kole na pětistovce v Dubaji potvrdil roli favorita, kterým je poslední dobou čím dál méně, a i před zraky bývalého kolegy a legendárního krajana Rogera Federera postoupil do osmifinále. Po zápase se na tiskové konferenci vyjádřil i na velmi probírané téma a častý dotaz novinářů, zda si myslí, že je současná generace hráčů lepší než ta předchozí.
"Aktuální úroveň hry je velice vysoká. Nová generace bude vždycky lepší než ta předchozí," odpověděl narovinu švýcarský veterán. "Trochu se změnily podmínky a míčky, povrchy jsou trochu pomalejší. Styl hry je trochu jiný," dodal a přiznal, že se i přes tyto odlišnosti stále snaží najít cestu, jak hrát svůj nejlepší tenis.
Chválil samozřejmě především aktuální dva nejlepší hráče planety Alcaraze se Sinnerem, kteří mužské tour dominují už více než dva roky. "Když se podíváte na Jannika a Carlose, jsou na šílené úrovni," prozradil. "Měl jsem možnost hrát s Jannikem mnohokrát. Posledních pár duelů to bylo opravdu těžké," komentoval zkušenosti ze zápasů s Italem, s kterým poslední čtyři ze šesti vzájemných duelů prohrál.
Naopak nikdy se Wawrinka neutkal s aktuální světovou jedničkou a šampionem sedmi grandslamových titulů. Doufám, že si budu moct aspoň jednou zahrát s Carlosem, než ukončím kariéru, dodal někdejší třetí hráč světa, který má v plánu pověsit raketu na hřebík na konci letošní sezony.
Švýcarův názor je tak naprosto odlišný například od jeho někdejšího rivala Jo-Wilfrieda Tsongy. Francouz v jednom z rozhovorů zmínil, že si nemyslí, že by Alcaraz se Sinnerem dokázali na grandslamu porazit dřívější špičkové hráče v jejich nejlepší formě. "Chtěl bych vidět Alcaraze vyhrát Roland Garros, kde by hrál s Del Potrem ve třetím kole, s Murraym v osmifinále, s Djokovičem ve čtvrtfinále, s Federerem v semifinále a s Nadalem ve finále," nechal se slyšet bývalý pátý hráč světa.
Tsonga by chtěl vidět Sinnera s Alcarazem proti bývalé špičce
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Snad jen trošku, vzdáleně a opatrně Musetti a Lili Tagger
Vím, je to velice nepravděpodobné, ale bylo by to hezké.