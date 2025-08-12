Nová královna tie-breaků! Sabalenková má oba rekordy, překonala i legendární Kingovou
Sabalenková v maratonském pondělním šlágru s Emmou Raducanuovou nepřekonala jeden rekord open éry, nýbrž rovnou dva. Ve více než tříhodinovém souboji grandslamových šampionek urvala vítězství 7:6, 4:6, 7:6 a dvěma vyhranými tie-breaky se postarala o přepis tenisové historie.
Aktuální světová jednička zaprvé zvládla už 18 zkrácených her v tomto roce, čímž překonala ženský rekord na jednu sezonu. Před pondělní bitvou se dělila o první místo s legendární Billie Jean Kingovou a ještě dalšími dvěma tenistkami.
Nejvíce vyhraných tie-breaků v jedné sezoně na hlavní tour (v open éře):
18: Aryna Sabalenková (2025)
16: Billie Jean Kingová (1971)
16: Wendy Turnbullová (1978)
16: Jelena Rybakinová (2023)
A zadruhé proti Raducanuové protáhla svou neporazitelnost už na 16 tie-breaků, což je další nový ženský rekord v otevřené éře bílého sportu. Po vydřeném vítězství v tomto ohledu překonala vítězku US Open 2017 Sloane Stephensovou, která od French Open 2015 po Wimbledon 2016 předvedla šňůru 14 vyhraných zkrácených her.
Sabalenková má v probíhající sezoně vynikající bilanci 18:1 v tie-breacích, ve kterých je na ni až neuvěřitelný spoleh. Ani tato fenomenální statistika jí však nepřinesla první letošní grandslamový triumf. Na Australian Open a French Open prohrála finále a ve Wimbledonu skončila před jeho branami.
Letošní bilance Sabalenkové v tie-breacích (18:1):
Putincevová, třetí kolo v Brisbane, 7:6 (7:2), 6:4
Tausonová, třetí kolo na Australian Open, 7:6 (7:5), 6:4
* Alexandrovová, druhé kolo v Dauhá, 6:3, 3:6, 6:7 (5:7)
Kesslerová, druhé kolo v Indian Wells, 7:6 (7:4), 6:3
Kosťuková, čtvrtfinále v Madridu, 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
Gauffová, finále v Madridu, 6:3, 7:6 (7:3)
Kosťuková, osmifinále v Římě, 6:1, 7:6 (10:8)
Qinwen Zheng, čtvrtfinále na French Open, 7:6 (7:3), 6:3
Šwiateková, semifinále na French Open, 7:6 (7:1), 4:6, 6:0
Gauffová, finále na French Open, 7:6 (7:5), 2:6, 4:6
Masárová, druhé kolo v Berlíně, 6:2, 7:6 (8:6)
Rybakinová, čtvrtfinále v Berlíně, 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6)
Bouzková, druhé kolo ve Wimbledonu, 7:6 (7:4), 6:4
Raducanuová, třetí kolo ve Wimbledonu, 7:6 (8:6), 6:4
Mertensová, osmifinále ve Wimbledonu, 6:4, 7:6 (7:4)
Raducanuová, třetí kolo v Cincinnati, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5)
